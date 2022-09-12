Коригував вогонь по Запоріжжю: зрадник отримав 15 років тюрми

Жовтневий районний суд Запоріжжя засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна місцевого жителя, який збирав інформацію про дислокацію та переміщення ЗСУ.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Запорізької області

Деталі: 64-річного чоловіка визнано винним у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.

Прокурори у суді довели, що у квітні 2022 року запоріжанин прийняв пропозицію від своєї невістки та добровільно вирішив сприяти у проведенні підривної діяльності проти України.

Він збирав інформацію про дислокацію та переміщення особового складу, бойової техніки ЗСУ на території Запорізької області.

Обвинувачений через особистий мобільний телефон відправляв зібрану інформацію своїй невістці, яка є мешканкою тимчасово окупованого Мелітополя і в подальшому передавала її ворогу.

Отримані від зрадників дані окупанти використовували для наведення та коригування ракетних ударів по позиціях українських військових у Запоріжжі та його передмісті.

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За даними прокуратури, правоохоронці затримали чоловіка у квітні. СБУ повідомила про затримання в серпні.