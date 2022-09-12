Корректировал огонь по Запорожью: предатель получил 15 лет тюрьмы

Жовтневый районный суд Запорожья приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества местного жителя, собиравшего информацию о дислокации и перемещении ВСУ.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Запорожской области

Детали: 64-летний мужчина признан виновным в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц.

Прокуроры в суде доказали, что в апреле 2022 года запорожец принял предложение от своей невестки и добровольно решил содействовать в проведении взрывной деятельности против Украины.

Он собирал информацию о дислокации и перемещении личного состава, боевой техники ВСУ на территории Запорожской области.

Обвиняемый по личному мобильному телефону отправлял собранную информацию своей невестке, которая является жительницей временно оккупированного Мелитополя, и в дальнейшем передавала ее врагу.

Полученные от предателей данные оккупанты использовали для наведения и корректировки ракетных ударов по позициям украинских военных в Запорожье и его пригороде.

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По данным прокуратуры, правоохранители задержали мужчину в апреле. СБУ сообщила о задержании в августе.