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Попри поразки на Харківщині Радбез РФ запевняє, що у "спецоперації" виграє

"Українська правда"Понеділок, 12 вересня 2022, 16:33
Фото: Aif.ru

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев не перестає повторювати, що РФ досягне своїх цілей у війні проти України.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує Патрушева

Пряма мова Патрушева: "Загалом, події навколо України показують, що США та їхні васали прагнуть затягнути конфлікт в Україні, нарощуючи постачання озброєння, військової техніки, яке надалі використовується проти мирних громадян".

"Але, незважаючи на масштабну допомогу Заходу нацистському режиму та безпрецедентний санкційний тиск на Росію, мети спеціальної військової операції буде досягнуто".

Що цьому передувало: Протягом останніх кількох днів українські війська змогли завдати нищівної поразки російським війська у Харківській області, звільнити такі міста як Балаклія і Ізюм і вийти на кордон із Росією.

Навіть російське Міноборони визнало, що війська РФ були змушені відступити із Харківської області.

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Теми: ХарківРосіявійна
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