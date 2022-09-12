Попри поразки на Харківщині Радбез РФ запевняє, що у "спецоперації" виграє

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев не перестає повторювати, що РФ досягне своїх цілей у війні проти України.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує Патрушева

Пряма мова Патрушева: "Загалом, події навколо України показують, що США та їхні васали прагнуть затягнути конфлікт в Україні, нарощуючи постачання озброєння, військової техніки, яке надалі використовується проти мирних громадян".

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"Але, незважаючи на масштабну допомогу Заходу нацистському режиму та безпрецедентний санкційний тиск на Росію, мети спеціальної військової операції буде досягнуто".

Що цьому передувало: Протягом останніх кількох днів українські війська змогли завдати нищівної поразки російським війська у Харківській області, звільнити такі міста як Балаклія і Ізюм і вийти на кордон із Росією.

Навіть російське Міноборони визнало, що війська РФ були змушені відступити із Харківської області.