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Несмотря на поражения на Харьковщине Совбез РФ уверяет, что в "спецоперации" выигрывает

"Украинская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 16:33
Несмотря на поражения на Харьковщине Совбез РФ уверяет, что в спецоперации выигрывает
Фото: Aif.ru

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев не перестает повторять, что РФ достигнет своих целей в войне против Украины.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Патрушева

Прямая речь Патрушева: "В целом события вокруг Украины показывают, что США и их вассалы стремятся затянуть конфликт в Украине, наращивая поставки вооружения, военной техники, которое в дальнейшем используется против мирных граждан".

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"Но, несмотря на масштабную помощь Запада нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, цели специальной военной операции будут достигнуты".

Что этому предшествовало: В последние несколько дней украинские войска смогли нанести сокрушительное поражение российским войскам в Харьковской области, освободить такие города как Балаклея и Изюм и выйти на границу с Россией.

Даже российское Минобороны признало, что войска РФ были вынуждены отступить из Харьковской области.

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Темы: ХарьковРосcиявойна
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