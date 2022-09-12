Несмотря на поражения на Харьковщине Совбез РФ уверяет, что в "спецоперации" выигрывает

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев не перестает повторять, что РФ достигнет своих целей в войне против Украины.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует Патрушева

Прямая речь Патрушева: "В целом события вокруг Украины показывают, что США и их вассалы стремятся затянуть конфликт в Украине, наращивая поставки вооружения, военной техники, которое в дальнейшем используется против мирных граждан".

"Но, несмотря на масштабную помощь Запада нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, цели специальной военной операции будут достигнуты".

Что этому предшествовало: В последние несколько дней украинские войска смогли нанести сокрушительное поражение российским войскам в Харьковской области, освободить такие города как Балаклея и Изюм и выйти на границу с Россией.

Даже российское Минобороны признало, что войска РФ были вынуждены отступить из Харьковской области.