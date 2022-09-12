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У Росії заявили, що на окуповане Запоріжжя електроенергія йде з Криму

"Українська правда"Понеділок, 12 вересня 2022, 16:37
У Росії заявили, що на окуповане Запоріжжя електроенергія йде з Криму
Ілюстративне фото з Reuters

На захоплені росіянами території Запорізької області після зупинки АЕС в Енергодарі постачають електроенергію із Криму.

Джерело: РИА Новости з посиланням на гауляйтера Євгена Балицького

Деталі: За словами колаборанта, мешканці захоплених територій отримують "стабільну електрику" з Криму. Балицький стверджує, що електроенергії, що постачається з Криму, нібито має вистачити і в зимовий період.

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Що було раніше: 11 вересня о 03.41 6-й енергоблок ЗАЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його охолодження та переведення в холодний стан. До цього три доби 6-й енергоблок працював у режимі острова, заживаючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності.

Довідково: Зауважимо, що такі заяви окупантів не відповідають дійсності з низки причин. Передусім, Крим наразі знаходиться під загрозою "блекаутів". До анексії росіянами півострова у 2014 році Крим мав дефіцит електроенергії й отримував її з інших областей України.

Оскільки власної генерації для задоволення внутрішнього попиту в Криму не було, упродовж кількох років півострів жив у режимі регулярних віялових відключень.

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Ситуацію вдалося виправити лише у 2018-2019 роках після запуску електростанцій "Таврійська" (Сімферополь) та "Балаклавська" (Севастополь) потужністю 470 МВт кожна.

Основним паливом для обох станцій був газ, який постачався з вкрадених Росією "вишок Бойка" в Чорному морі. 20 червня ЗСУ ракетним ударом пошкодили ці установки.

Аби не допустити відключень на півострові, окупанти хочуть вдатися до крадіжок української електроенергії та підключити до свої енергомережі ЗАЕС.

Проте зробити це вкрай складно, адже українська енергомережа працює окремо від російської. Аби подати електроенергію з ЗАЕС в Крим, потрібно багато коштів, часу та додаткового обладнання. Детально ЕП розповідала про це в матеріалі: Росіяни хочуть відключити Запорізьку АЕС від України. Чи можливо це та якими можуть бути наслідки?

Теми: Запорізька областьКрименергетикаокупація
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