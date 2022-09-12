Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

У Росії заявили, що на окуповане Запоріжжя електроенергія йде з Криму

"Українська правда"Понеділок, 12 вересня 2022, 16:37
Ілюстративне фото з Reuters

На захоплені росіянами території Запорізької області після зупинки АЕС в Енергодарі постачають електроенергію із Криму.

Джерело: РИА Новости з посиланням на гауляйтера Євгена Балицького

Деталі: За словами колаборанта, мешканці захоплених територій отримують "стабільну електрику" з Криму. Балицький стверджує, що електроенергії, що постачається з Криму, нібито має вистачити і в зимовий період.

Що було раніше: 11 вересня о 03.41 6-й енергоблок ЗАЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його охолодження та переведення в холодний стан. До цього три доби 6-й енергоблок працював у режимі острова, заживаючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності.

Довідково: Зауважимо, що такі заяви окупантів не відповідають дійсності з низки причин. Передусім, Крим наразі знаходиться під загрозою "блекаутів". До анексії росіянами півострова у 2014 році Крим мав дефіцит електроенергії й отримував її з інших областей України.

Оскільки власної генерації для задоволення внутрішнього попиту в Криму не було, упродовж кількох років півострів жив у режимі регулярних віялових відключень.

Ситуацію вдалося виправити лише у 2018-2019 роках після запуску електростанцій "Таврійська" (Сімферополь) та "Балаклавська" (Севастополь) потужністю 470 МВт кожна.

ВІДЕО ДНЯ

Основним паливом для обох станцій був газ, який постачався з вкрадених Росією "вишок Бойка" в Чорному морі. 20 червня ЗСУ ракетним ударом пошкодили ці установки.

Аби не допустити відключень на півострові, окупанти хочуть вдатися до крадіжок української електроенергії та підключити до свої енергомережі ЗАЕС.

Проте зробити це вкрай складно, адже українська енергомережа працює окремо від російської. Аби подати електроенергію з ЗАЕС в Крим, потрібно багато коштів, часу та додаткового обладнання. Детально ЕП розповідала про це в матеріалі: Росіяни хочуть відключити Запорізьку АЕС від України. Чи можливо це та якими можуть бути наслідки?

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Запорізька областьКрименергетикаокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Пентагон: частина російських військ із Харківщини повернулася в РФ

Зеленський: ЗСУ звільнили понад 6000 кв. км, рух військ триває

Зеленський назвав одну з причин, чому Росія б’є по об’єктах української енергетики

"Плівки Медведчука": Суд закрив справу, в якій Порошенко звинувачував Зеленського у бездіяльності

Російське командування призупинило відправку нових підрозділів в Україну – Генштаб

Зеленський закликав Трампа подивитися на війну в Україні без рожевих окулярів

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Запорізька область
ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів Херсонщини – ОК "Південь"
У Запорізькій області зірвався псевдореферендум окупантів
Мер Мелітополя: Як у Криму – не вийде, фейкового "референдуму" 11 вересня не буде
Останні новини
06:28
У США зареєстрували першу смерть від мавпячої віспи
05:55
У Литві збільшать кількість сховищ і передбачать аварію на Білоруській АЕС
04:58
Азербайджан звинуватив Вірменію в ескалації конфлікту – заява
04:36
Вірменія вирішила звернутися до Росії та ОДКБ через ситуацію з Азербайджаном
04:02
Ворог обстріляв громади Сумщини з артилерії, мінометів і САУ
03:07
Прем’єр Вірменії подзвонив Путіну
02:20
Болгарія передасть медичні набори для 35 тисяч українських військових
01:58
ЗСУ вдарили по зосередженню озброєння та техніки і пунктах управління ворога – ОК "Південь"
01:36
Пентагон: частина російських військ із Харківщини повернулася в РФ
00:59
На кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бойові дії, є загиблі
Усі новини...