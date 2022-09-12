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В России заявили, что в оккупированную Запорожскую область электроэнергия идет с Крыма

"Украинская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 16:37
Иллюстративное фото с Reuters

На захваченные россиянами территории Запорожской области после остановки АЭС в Энергодаре поставляют электроэнергию из Крыма. 

Источник: РИА Новости со ссылкой на гауляйтера Евгений Балицкого

Детали: По словам коллаборанта, жители захваченных территорий получают "стабильное электричество" из Крыма. Балицкий утверждает, что поставляемый через Крым электроэнергии якобы должно хватить и в зимний период.  

Что было ранее: 11 сентября в 03:41 6-й энергоблок ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние. До этого трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, заживая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности.

Справка: Заметим, что такие заявления окупантов не соответствуют действительности по ряду причин. Прежде всего, Крым сейчас находится под угрозой "блэкаутов". До аннексии россиянами полуострова в 2014 году Крым имел дефицит электроэнергии и получал ее из других областей Украины.

Поскольку собственной генерации для удовлетворения внутреннего спроса в Крыму не было, на протяжении нескольких лет полуостров жил в режиме регулярных веерных отключений.

Ситуацию удалось исправить только в 2018-2019 годах после запуска электростанций Таврическая (Симферополь) и Балаклавская (Севастополь) мощностью 470 МВт каждая.

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Основным топливом для обеих станций был газ, поставлявшийся из украденных Россией "вышек Бойко" в Черном море. 20 июня ВСУ ракетным ударом повредили эти установки.

Чтобы не допустить отключений на полуострове, оккупанты хотят прибегнуть к воровству украинской электроэнергии и подключить к своей энергосети ЗАЭС.

Однако сделать это очень сложно, ведь украинская энергосеть работает отдельно от российской. Чтобы подать электроэнергию из ЗАЭС в Крым, нужно много средств, времени и дополнительного оборудования.

Подробно ЭП рассказывала об этом в материале: Россияне хотят отключить Запорожскую АЭС от Украины. Возможно ли это и какими могут быть последствия?

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Темы: Запорожская областьКрымэнергетикаоккупация
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