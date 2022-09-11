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Запорізька АЕС повністю зупинена – Енергоатом

Роман ПетренкоНеділя, 11 вересня 2022, 08:29
Запорізька АЕС повністю зупинена – Енергоатом
ФОТО З TELEGRAM ЕНЕРГОАТОМА

11 вересня о 03:41 енергоблок  №6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.

Джерело: Енергоатом

Деталі: Відомство пояснює, що останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності, оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.

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Дослівно: "10 вересня ввечері після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було прийнято рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан – холодний зупин.

У разі повторного пошкодження ліній зв‘язку з енергосистемою, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального".

Передісторія:

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Теми: ЗАЕСЕнергоатомвійна
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