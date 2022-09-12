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Донеччина: ЗСУ і нацгвардійці увійшли до Святогірська

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 вересня 2022, 16:58
фото Марківа з соцмереж

Сили оборони України на Донеччині увійшли до Святогірська і проводять зачистку місцевості.

Джерело: співрозмовник УП серед військових, пресслужба Нацгвардії

Деталі: За даними джерела УП, це бійці ЗСУ і батальйону оперативного призначення НГУ імені Героя України Сергія Кульчицького.

Офіційних повідомлень Генштабу чи Міноборони наразі немає.

У соцмережах з'явились фото піднятого на ганку міської ради українського прапора, а також бійця Нацгвардії Віталія Марківа і написом "Ми в Святогірську".

 

Оновлено: Пізніше Нацгвардія оприлюднила відео, яким підтвердила деокупацію Святогірська.

Нагадаємо: Місто Святогірськ на Донеччині було окуповане росіянами, однак Святогірська лавра, що розташована на іншому березі річки Сіверський Донець, перебувала під контролем українських сил.

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Теми: Донецька областьвійна
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