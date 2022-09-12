Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Донеччина: ЗСУ і нацгвардійці увійшли до Святогірська

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 вересня 2022, 16:58
Донеччина: ЗСУ і нацгвардійці увійшли до Святогірська
фото Марківа з соцмереж

Сили оборони України на Донеччині увійшли до Святогірська і проводять зачистку місцевості.

Джерело: співрозмовник УП серед військових, пресслужба Нацгвардії

Деталі: За даними джерела УП, це бійці ЗСУ і батальйону оперативного призначення НГУ імені Героя України Сергія Кульчицького.

Реклама:

Офіційних повідомлень Генштабу чи Міноборони наразі немає.

У соцмережах з'явились фото піднятого на ганку міської ради українського прапора, а також бійця Нацгвардії Віталія Марківа і написом "Ми в Святогірську".

 

Оновлено: Пізніше Нацгвардія оприлюднила відео, яким підтвердила деокупацію Святогірська.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Місто Святогірськ на Донеччині було окуповане росіянами, однак Святогірська лавра, що розташована на іншому березі річки Сіверський Донець, перебувала під контролем українських сил.

Теми: Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Кадиров заявив, що відправив в Україну 10 тисяч бойовиків: були у відпустці
Росіяни обстрілюють Харків: зникло світло і вода, зупинилось метро, є жертви
ЗСУ звільнили п'ять населених пунктів Херсонщини – ОК "Південь"
"В кровище весь. Ни снарядов, ни оружия, них*я": окупанти відступають під натиском ЗСУ
Останні новини
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
Усі новини...
Реклама: