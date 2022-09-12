Донетчина: ВСУ и нацгвардейцы вошли в Святогорск

Силы обороны Украины в Донецкой области вошли в Святогорск и проводят зачистку местности.

Источник: собеседник УП среди военных, пресс-служба Нацгвардии

Детали: По данным источника УП, это бойцы ВСУ и батальона оперативного назначения НГУ имени Героя Украины Сергея Кульчицкого.

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Официальных сообщений Генштаба или Минобороны пока нет.

В соцсетях появились фото поднятого на крыльце городского совета украинского флага, а также бойца Нацгвардии Виталия Маркива и надписью "Мы в Святогорске".

Обновлено: Позже Нацгвардия обнародовала видео, которым подтвердила деоккупацию Святогорска.

ВИДЕО ДНЯ

Національна гвардія України підтвердила, що її бійці зайшли у Святогірськ на Донеччині pic.twitter.com/39ErkjffdJ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 12, 2022

Напомним: Город Святогорск в Донецкой области был оккупирован россиянами, однако Святогорская лавра, расположенная на другом берегу реки Северский Донец, находилась под контролем украинских сил.