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Донетчина: ВСУ и нацгвардейцы вошли в Святогорск

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 сентября 2022, 16:58
Донетчина: ВСУ и нацгвардейцы вошли в Святогорск
фото Маркива из соцсетей

Силы обороны Украины в Донецкой области вошли в Святогорск и проводят зачистку местности.

Источник: собеседник УП среди военных, пресс-служба Нацгвардии

Детали: По данным источника УП, это бойцы ВСУ и батальона оперативного назначения НГУ имени Героя Украины Сергея Кульчицкого.

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Официальных сообщений Генштаба или Минобороны пока нет.

В соцсетях появились фото поднятого на крыльце городского совета украинского флага, а также бойца Нацгвардии Виталия Маркива и надписью "Мы в Святогорске".

 

Обновлено: Позже Нацгвардия обнародовала видео, которым подтвердила деоккупацию Святогорска.

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Напомним: Город Святогорск в Донецкой области был оккупирован россиянами, однако Святогорская лавра, расположенная на другом берегу реки Северский Донец, находилась под контролем украинских сил.

Темы: Донецкая областьвойна
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