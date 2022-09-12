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В російському парламенті переконують, що їхня армія не потребує мобілізації

Станіслав ПогоріловПонеділок, 12 вересня 2022, 17:24
Фото: GETTY IMAGES

Голова комісії Ради федерації Росії Андрій Клімов із захисту держсуверенітету заявив, що необхідності у військовій мобілізації в Росії немає на фоні втрат і поразок РФ в Україні.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Клімова: "Я ознак такої необхідності (мобілізації) не спостерігаю, як і запровадження військового стану".

Деталі: Клімов переконує, що найбільше запитань про можливу мобілізацію в Росії ставлять іноземні журналісти, бо "вони отримали замовлення". При цьому він закликав не робити поспішних висновків.  

Що було раніше: Наприкінці серпня представник української розвідки Вадим Скібіцький заявив, що Росія збільшує мобілізаційні резерви й планує мобілізувати близько 90 тисяч військовослужбовців. 

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Теми: війнаРосіяУкраїнамобілізація
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