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В российском парламенте уверяют, что их армия не нуждается в мобилизации

Станислав ПогориловПонедельник, 12 сентября 2022, 17:24
В российском парламенте уверяют, что их армия не нуждается в мобилизации
Фото: GETTY IMAGES

Председатель комиссии Совета Федерации России Андрей Климов по защите госсуверенитета заявил, что необходимости в военной мобилизации в России нет на фоне потерь и поражений РФ в Украине.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА Новости"

Прямая речь Климова: "Я признаков такой необходимости (мобилизации) не наблюдаю, как и введение военного положения".

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Детали: Климов убеждает, что больше всего вопросов о возможной мобилизации в России задают иностранные журналисты, потому что "они получили заказ". При этом он призвал не делать поспешных выводов.

Что предшествовало: В конце августа представитель украинской разведки Вадим Скибицкий заявил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тысяч военнослужащих.

Темы: войнаРосcияУкраинамобилизация
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