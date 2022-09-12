В российском парламенте уверяют, что их армия не нуждается в мобилизации
Председатель комиссии Совета Федерации России Андрей Климов по защите госсуверенитета заявил, что необходимости в военной мобилизации в России нет на фоне потерь и поражений РФ в Украине.
Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА Новости"
Прямая речь Климова: "Я признаков такой необходимости (мобилизации) не наблюдаю, как и введение военного положения".
Детали: Климов убеждает, что больше всего вопросов о возможной мобилизации в России задают иностранные журналисты, потому что "они получили заказ". При этом он призвал не делать поспешных выводов.
Что предшествовало: В конце августа представитель украинской разведки Вадим Скибицкий заявил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тысяч военнослужащих.