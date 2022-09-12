Росіяни вдруге за день обстрілюють Харків

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти 12 вересня вдруге за день завдали удар по Харкову.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Окупанти знову завдають удари по Харкову. Перебувайте в укриттях".

Що було раніше: 12 вересня окупанти завдали удар по Харкову. Загинула одна людина, 6 людей отримали поранення.

Крім того, у місті тимчасово зупиняли рух метрополітену. Також у Харкові через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого пропало світло та припинено водопостачання.