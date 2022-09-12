Россияне второй раз за день обстреливают Харьков

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты 12 сентября второй раз за день нанесли удар по Харькову.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Оккупанты снова наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях".

Что было раньше: 12 сентября оккупанты нанесли удар по Харькову. Погиб один человек, 6 человек получили ранения.

Кроме того, в городе временно останавливали движение метрополитена. Также в Харькове из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, в результате чего пропал свет и прекращено водоснабжение.