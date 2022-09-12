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Россияне второй раз за день обстреливают Харьков

Алена МазуренкоПонедельник, 12 сентября 2022, 17:33
Россияне второй раз за день обстреливают Харьков
ХАРЬКОВ, иллюстративное ФОТО: ДИАНА РУДА

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты 12 сентября второй раз за день нанесли удар по Харькову.

Источник: Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Оккупанты снова наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях".

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Что было раньше: 12 сентября оккупанты нанесли удар по Харькову. Погиб один человек, 6 человек получили ранения.

Кроме того, в городе временно останавливали движение метрополитена. Также в Харькове из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, в результате чего пропал свет и прекращено водоснабжение.

Темы: Харьковобстрелоккупациявойна
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