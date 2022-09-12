Росіяни обстрілюють Харків: зникло світло і вода, зупинилось метро, є жертви
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти 12 вересня завдали удар по Харкову.
Джерело: Синєгубов у Telegram
Пряма мова: "Є влучання у дорожнє покриття в Київському районі Харкова. На жаль, 1 людина загинула (37-річний чоловік)...
Медики продовжують працювати. Інформація доповнюється".
Деталі: За словами Синєгубова, за даними Центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали загалом 6 людей, в тому числі дівчина 18 років. Вона та 33-річна жінка отримали легкі ушкодження та не потребували госпіталізації.
Стан ще 4 поранених медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надається необхідна допомога у медичних закладах.
Крім того, у місті тимчасово зупинили рух метрополітену: "Персонал метрополітену проінструктований, як діяти у таких випадках. Усіх пасажирів, котрі були у електропоїздах, виводять на найближчі станції".
Міський голова Харкова Ігор Техеров повідомив, що через ворожий обстріл у місті виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові пропало світло та припинено водопостачання.
Окупанти завдали удари по двох районах Харкова - Основ’янському та Київському.
Глава ОВА, закликав харків’ян перебувати в укриттях.
Передісторія:
- Внаслідок ракетного удару по Харкову в ніч на 12 вересня у Новобаварському районі одна людина загинула, двоє отримали поранення, від вечірніх ударів у Харкові загинули двоє осіб, в області поранено двох.
- Станом на ранок 12 вересня у Харківській області на 80% відновили електропостачання, яке зникло після ракетних ударів по критичній цивільній інфраструктурі.
- Ввечері 11 вересня у населених пунктах кількох областей зникло електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури. Світла не було у різних районах Харкова та Харківської області, у Полтавській та Сумській областях, а також у Дніпропетровській та Донецькій областях.
- Цьому передувало звільнення українськими бійцями значної території Харківської області, що була окупована росіянами більше як пів року.