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Росіяни обстрілюють Харків: зникло світло і вода, зупинилось метро, є жертви

Альона Мазуренко Понеділок, 12 вересня 2022, 13:38
Росіяни обстрілюють Харків: зникло світло і вода, зупинилось метро, є жертви
обстріл Харкова 9 вересня, фото: ТГ Синєгубова

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти 12 вересня завдали удар по Харкову. 

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Є влучання у дорожнє покриття в Київському районі Харкова. На жаль, 1 людина загинула (37-річний чоловік)...

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Медики продовжують працювати. Інформація доповнюється".

Деталі: За словами Синєгубова, за даними Центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали загалом 6 людей, в тому числі дівчина 18 років. Вона та 33-річна жінка отримали легкі ушкодження та не потребували госпіталізації.

Стан ще 4 поранених медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надається необхідна допомога у медичних закладах.

Крім того, у місті тимчасово зупинили рух метрополітену: "Персонал метрополітену проінструктований, як діяти у таких випадках. Усіх пасажирів, котрі були у електропоїздах, виводять на найближчі станції".

ВІДЕО ДНЯ

Міський голова Харкова Ігор Техеров повідомив, що через ворожий обстріл у місті виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові пропало світло та припинено водопостачання.

Окупанти завдали удари по двох районах Харкова - Основ’янському та Київському.

Глава ОВА, закликав харків’ян перебувати в укриттях.

Передісторія:

  • Внаслідок ракетного удару по Харкову в ніч на 12 вересня у Новобаварському районі одна людина загинула, двоє отримали поранення, від вечірніх ударів у Харкові загинули двоє осіб, в області поранено двох. 
  • Станом на ранок 12 вересня у Харківській області на 80% відновили електропостачання, яке зникло після ракетних ударів по критичній цивільній інфраструктурі. 
  • Ввечері 11 вересня у населених пунктах кількох областей зникло електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури. Світла не було у різних районах Харкова та Харківської області, у Полтавській та Сумській областях, а також у Дніпропетровській та Донецькій областях.
  • Цьому передувало звільнення українськими бійцями значної території Харківської області, що була окупована росіянами більше як пів року.

Теми: ХарківобстрілРосіявійна
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