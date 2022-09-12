Росіяни обстрілюють Харків: зникло світло і вода, зупинилось метро, є жертви

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти 12 вересня завдали удар по Харкову.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Є влучання у дорожнє покриття в Київському районі Харкова. На жаль, 1 людина загинула (37-річний чоловік)...

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Медики продовжують працювати. Інформація доповнюється".

Деталі: За словами Синєгубова, за даними Центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали загалом 6 людей, в тому числі дівчина 18 років. Вона та 33-річна жінка отримали легкі ушкодження та не потребували госпіталізації.



Стан ще 4 поранених медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надається необхідна допомога у медичних закладах.

Крім того, у місті тимчасово зупинили рух метрополітену: "Персонал метрополітену проінструктований, як діяти у таких випадках. Усіх пасажирів, котрі були у електропоїздах, виводять на найближчі станції".

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