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Прапор України підняли у ще одному селі на кордоні з Росією

Олександр ШумілінПонеділок, 12 вересня 2022, 19:04
скриншот

Збройні сили України вийшли на кордон із Росією у Харківській області в районі села Тернова.

Джерело: Telegram-канал глави Офісу президента України Андрія Єрмака

Деталі: Єрмак опублікував відео бійця з 14-ї окремої механізованої бригади, який встановлює прапор на вишці у селі.

Передісторія: Раніше у понеділок повідомлялося, що на окремих ділянках фронту захисники України вийшли до державного кордону з Росією. У неділю росіяни залишили населені пункти Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району.

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Теми: РосіяУкраїнавійна
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