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Флаг Украины подняли в еще одном селе на границе с Россией

Александр ШумилиПонедельник, 12 сентября 2022, 19:04

Вооруженные силы Украины вышли на границу с Россией в Харьковской области в районе села Терновая.

Источник: Telegram-канал главы Офиса президента Украины Андрея Ермака

Детали: Ермак опубликовал видео бойца из 14-й отдельной механизированной бригады, устанавливающего флаг на вышке в селе.

Предыстория: Ранее в понедельник сообщалось, что на отдельных участках фронта защитники Украины вышли к государственной границе с Россией. В воскресенье россияне покинули населенные пункты Большой Бурлук и Дворична Купянского района.

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Темы: РосcияУкраинавойна
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