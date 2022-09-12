Флаг Украины подняли в еще одном селе на границе с Россией
Понедельник, 12 сентября 2022, 19:04
Вооруженные силы Украины вышли на границу с Россией в Харьковской области в районе села Терновая.
Источник: Telegram-канал главы Офиса президента Украины Андрея Ермака
Детали: Ермак опубликовал видео бойца из 14-й отдельной механизированной бригады, устанавливающего флаг на вышке в селе.
Предыстория: Ранее в понедельник сообщалось, что на отдельных участках фронта защитники Украины вышли к государственной границе с Россией. В воскресенье россияне покинули населенные пункты Большой Бурлук и Дворична Купянского района.
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