На Харківщині українські бійці вийшли до кордону з Росією – голова ОВА

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на окремих ділянках фронту захисники України вийшли до державного кордону з Росією.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов і заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Наші військові продовжують операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів. Ворог спішно кидає свої позиції та тікає вглиб раніше окупованих територій, або одразу на територію РФ.

Вчора росіяни залишили населені пункти Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району. На окремих ділянках фронту наші захисники вийшли до державного кордону з РФ".

Деталі: Кирило Тимошенко написав, що "метр за метром ЗСУ звільняють Харківщину: це сотні населених пунктів, тисячі вулиць, це рідні місця для десятків тисяч українців".

"На деокуповані території буде доставлена перша допомога – це 11 000 наборів з продуктами та стільки ж гігієнічних наборів. Звичайно і товари для дітей: харчування, підгузки, дитячі засоби гігієни. Це те, що необхідно негайно", – повідомив він.

A map of the approximate situation on the ground in Ukraine as of 00:00 12/09/22. pic.twitter.com/D6wDoza2nk