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На Харківщині українські бійці вийшли до кордону з Росією – голова ОВА

Олена РощінаПонеділок, 12 вересня 2022, 10:57
На Харківщині українські бійці вийшли до кордону з Росією – голова ОВА
Ситуація на Харківщині на 12.09.2022, Twitter Ukraine War Map

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на окремих ділянках фронту захисники України вийшли до державного кордону з Росією. 

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов і заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Наші військові продовжують операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів. Ворог спішно кидає свої позиції та тікає вглиб раніше окупованих територій, або одразу на територію РФ. 

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Вчора росіяни залишили населені пункти Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району. На окремих ділянках фронту наші захисники вийшли до державного кордону з РФ".

Деталі: Кирило Тимошенко написав, що "метр за метром ЗСУ звільняють Харківщину: це сотні населених пунктів, тисячі вулиць, це рідні місця для десятків тисяч українців".

"На деокуповані території буде доставлена перша допомога – це 11 000 наборів з продуктами та стільки ж гігієнічних наборів. Звичайно і товари для дітей: харчування, підгузки, дитячі засоби гігієни. Це те, що необхідно негайно", – повідомив він.

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Нагадаємо: Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) констатують, що українські війська завдали великої оперативної поразки Росії, відвоювавши майже всю Харківську область у швидкому контрнаступі.

Теми: Харківська областькордонвійнаконтрнаступ
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