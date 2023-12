На Харківщині українські бійці вийшли до кордону з Росією – голова ОВА

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на окремих ділянках фронту захисники України вийшли до державного кордону з Росією.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов і заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Наші військові продовжують операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів. Ворог спішно кидає свої позиції та тікає вглиб раніше окупованих територій, або одразу на територію РФ.

Реклама:

Вчора росіяни залишили населені пункти Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району. На окремих ділянках фронту наші захисники вийшли до державного кордону з РФ".

Деталі: Кирило Тимошенко написав, що "метр за метром ЗСУ звільняють Харківщину: це сотні населених пунктів, тисячі вулиць, це рідні місця для десятків тисяч українців".

"На деокуповані території буде доставлена перша допомога – це 11 000 наборів з продуктами та стільки ж гігієнічних наборів. Звичайно і товари для дітей: харчування, підгузки, дитячі засоби гігієни. Це те, що необхідно негайно", – повідомив він.

A map of the approximate situation on the ground in Ukraine as of 00:00 12/09/22. pic.twitter.com/D6wDoza2nk