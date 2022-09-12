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В МЗС України назвали три невід’ємні умови для безпеки Запорізької АЕС

"Європейська правда"Понеділок, 12 вересня 2022, 19:31

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що умовами, які необхідні для гарантування безпеки на Запорізькій АЕС - і на які готовий погодитись офіційний Київ - є її деокупація, демілітаризація та повернення контролю Україні.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда". 

"Забезпечити ядерну безпеку на Запорізькій АЕС можливо лише після її деокупації, демілітаризації та повернення під контроль України. Всі зусилля МАГАТЕ мають бути спрямовані на досягнення цієї мети. Все інше [будь які інші пропозиції] не змусить Росію припинити свою небезпечну гру", - наголосив Олег Ніколенко.

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Нагадаємо, гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі заявив, що побачив ознаки згоди як України, так і Росії на створення зони ядерної безпеки довкола Запорізької АЕС, та що Київ і Кремль обговорюють з МАГАТЕ радіус зони ядерної безпеки та роль персоналу агентства в цьому процесі.

Як відомо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після короткої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ у своєму звіті підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання" в різних місцях на станції.

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Днями Рафаель Гроссі закликав негайно припинити обстріли в районі ЗАЕС і створити "зону безпеки" довкола неї, наголошуючи, що перебої з електропостачанням станції підвищують загрозу аварії.

11 вересня "Енергоатом" повідомив про повну зупинку ЗАЕС через неможливість підтримувати стабільне електропостачання для потреб станції. 

Теми: ЗАЕСУкраїна
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