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В МИД Украины назвали три неотъемлемых условия для безопасности Запорожской АЭС

"Европейская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 19:31

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что условиями, необходимыми для обеспечения безопасности на Запорожской АЭС - и на которые готов согласиться официальный Киев - являются её деоккупация, демилитаризация и возвращение контроля Украине.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"Обеспечить ядерную безопасность на Запорожской АЭС возможно только после её деоккупации, демилитаризации и возвращения под контроль Украины. Все усилия МАГАТЭ должны быть направлены на достижение этой цели. Все остальное [любые другие предложения] не заставит Россию прекратить свою опасную игру", - подчеркнул он. 

Напомним, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что увидел признаки согласия как Украины, так и России на создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС, и что Киев и Кремль обсуждают с МАГАТЭ радиус зоны ядерной безопасности и роль персонала агентства в этом процессе.

Как известно, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрелы станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

После короткой миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ в своем отчете подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование" в разных местах на станции.

На днях Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы в районе ЗАЭС и создать "зону безопасности" вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.

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11 сентября "Энергоатом" сообщил о полной остановке ЗАЭС из-за невозможности поддерживать стабильное электроснабжение для нужд станции.

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Темы: ЗАЭСУкраина
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