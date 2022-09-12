В МИД Украины назвали три неотъемлемых условия для безопасности Запорожской АЭС

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что условиями, необходимыми для обеспечения безопасности на Запорожской АЭС - и на которые готов согласиться официальный Киев - являются её деоккупация, демилитаризация и возвращение контроля Украине.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"Обеспечить ядерную безопасность на Запорожской АЭС возможно только после её деоккупации, демилитаризации и возвращения под контроль Украины. Все усилия МАГАТЭ должны быть направлены на достижение этой цели. Все остальное [любые другие предложения] не заставит Россию прекратить свою опасную игру", - подчеркнул он.

Напомним, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что увидел признаки согласия как Украины, так и России на создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС, и что Киев и Кремль обсуждают с МАГАТЭ радиус зоны ядерной безопасности и роль персонала агентства в этом процессе.

Как известно, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрелы станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

После короткой миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ в своем отчете подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование" в разных местах на станции.

На днях Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы в районе ЗАЭС и создать "зону безопасности" вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.

ВИДЕО ДНЯ

11 сентября "Энергоатом" сообщил о полной остановке ЗАЭС из-за невозможности поддерживать стабильное электроснабжение для нужд станции.