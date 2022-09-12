Зеленський назвав одну з причин, чому Росія б’є по об’єктах української енергетики

Президент Володимир Зеленський назвав одну з причин, чому Росія наносить удар по об’єктах енергетичної інфраструктури, за його словами, таким чином загарбники хочуть завадити експорту української електроенергії до країн Європи.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Росія намагається завадити нам спрямувати можливості України так, щоб стабілізувати ситуацію у Європі. Наш експорт електрики – це те, чого Росія зараз дуже боїться. Бо ми можемо зламати російські плани зі спустошення кишень європейців цієї зими через шалені енергетичні ціни".

Деталі: З іншого боку, сказав президент, удари окупантів, це ознака відчаю загарбників. За його словами, так вони реагують на розгром російських сил у Харківській області. "Вони нічого не можуть зробити з нашими героями на полі бою, і тому Росія спрямовує свої підлі удари проти цивільної інфраструктури", - підкреслив очільник держави.

Зеленський переконаний в необхідності визнання Росії державою-терористом, а посилення санкцій. Крім того, необхідно збільшити допомогу нашій країні, а також прискорити надання систем ППО.

Що було раніше: В результаті одного з наймасовіших ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури 11 вересня без світла залишалися сотні тисяч українців.