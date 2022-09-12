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Зеленский назвал одну из причин, почему Россия бьет по объектам украинской энергетики

Станислав ПогориловПонедельник, 12 сентября 2022, 23:18
Владимир Зеленский, Фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский назвал одну из причин, почему Россия наносит удар по объектам энергетической инфраструктуры, по его словам, таким образом, захватчики хотят помешать экспорту украинской электроэнергии в страны Европы.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Россия пытается помешать нам направить возможности Украины так, чтобы стабилизировать ситуацию в Европе. Наш экспорт электричества – это то, чего Россия сейчас очень боится. Потому что мы можем сломать российские планы по опустошению карманов европейцев этой зимой из-за безумных энергетических цен".

Детали: С другой стороны, сказал президент, удары оккупантов, это признак отчаяния захватчиков. По его словам, они так реагируют на разгром российских сил в Харьковской области. "Они ничего не могут сделать с нашими героями на поле боя, и поэтому Россия направляет свои подлые удары против гражданской инфраструктуры", - подчеркнул глава государства.

Зеленский убежден в необходимости признания России государством-террористом, а в усилении санкций. Кроме того, необходимо увеличить помощь нашей стране, а также ускорить предоставление систем ПВО.

Что предшествовало: В результате одного из самых массовых вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры 11 сентября без света оставались сотни тысяч украинцев.

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Темы: ЗеленскийвойнаРосcияУкраина
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