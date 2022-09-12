Один із наймасовіших обстрілів РФ енергетичної інфраструктури: міністр розповів про наслідки

В результаті одного з наймасовіших ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури 11 вересня без світла залишалися сотні тисяч українців.

Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко в Facebook

Деталі: За словами міністра, ввечері неділі росіяни обстріляли Зміївську ТЕС та три підстанції високої напруги, було знеструмлено 40 підстанцій різної напруги, відключено 2 повітряні лінії 750 кВ, 5 повітряних ліній 330 кВ.

За попередніми даними, під час обстрілів загинули 4 енергетиків, троє – дістали поранення.

Сотні тисяч українців залишались без світла на Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Донеччині.

Водночас Галущенко відзначив, що швидкість відновлення є надихаючою.

Пряма мова: "Вже за 40 хвилин світло почало повертатись в оселі українців. Всі основні лінії було заживлено вже за 4,5 години. Повністю відновлено електропостачання споживачам Полтавської, Донецької області, зараз ще залишаються знеструмленими на Сумщині 1,7 тисяч споживачів, на Дніпропетровщині – близько 3 тисяч, на Харківщині – 12 тисяч. Роботи з відновлення тривають.

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Опалювальний сезон ще не розпочався, а ворог вже пішов в масову атаку на енергетичні об‘єкти. Що ми можемо (і робимо!) для протистояння наслідкам таких атак – це прискорення реагування, відпрацювання механізмів резервного заживлення, забезпечення матеріалами для цього і організація взаємодопомоги всіх компаній енергосектору – для максимальної ефективності і швидкості роботи…

Віримо в ЗСУ! Тримаємо енергетичний фронт!".

Що передувало: У неділю ввечері по всій Україні, окрім окупованого Криму, оголошували повітряну тривогу. Вибухи пролунали під Харковом, на Дніпропетровщині. У різних районах Харкова та області зникло електропостачання через удар окупантів по об'єктах інфраструктури, про проблеми з електропостачанням повідомляли також на Полтавщині й Сумщині.

За даними Повітряних сил, ворог здійснив 12 пусків крилатих ракет морського та повітряного базування – "Калібр"та Х-101.

9 із 12 ракет окупантів було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряних командувань "Схід" та "Центр" Повітряних сил Збройних сил України.