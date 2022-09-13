У США зареєстрували першу смерть від мавпячої віспи

У Лос-Анджелесі офіційно зареєстрували першу смерть від мавпячої віспи.

Джерело: департамент громадської охорони здоров’я Лос-Анджелеса, CNN

Деталі: Випадок смерті жителя Лос-Анджелеса підтвердили і Центри контролю та профілактики захворювань США.

Як повідомляють у пресрелізі департаменту, у померлого була дуже ослаблена імунна система, через що його госпіталізували.

Управління та Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) підтвердили смерть, але не надали більше інформації.

"Людям із сильним імунодефіцитом, які підозрюють, що у них віспа мавп, рекомендується звернутися за медичною допомогою та лікуванням завчасно і залишатися під наглядом", — йдеться у прес-релізі.

Загалом станом на понеділок, за даними CDC, цього року в США було зареєстровано майже 22 000 випадків ймовірної або підтвердженої віспи мавп. Найбільше випадків у Каліфорнії: 4300.

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Згідно з даними CDC, у всьому світі під час цього спалаху було зареєстровано майже 58 тисяч випадків і 18 підтверджених смертей, не враховуючи смерть у США.

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