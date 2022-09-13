У США зареєстрували першу смерть від мавпячої віспи
У Лос-Анджелесі офіційно зареєстрували першу смерть від мавпячої віспи.
Джерело: департамент громадської охорони здоров’я Лос-Анджелеса, CNN
Деталі: Випадок смерті жителя Лос-Анджелеса підтвердили і Центри контролю та профілактики захворювань США.
Як повідомляють у пресрелізі департаменту, у померлого була дуже ослаблена імунна система, через що його госпіталізували.
Управління та Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) підтвердили смерть, але не надали більше інформації.
"Людям із сильним імунодефіцитом, які підозрюють, що у них віспа мавп, рекомендується звернутися за медичною допомогою та лікуванням завчасно і залишатися під наглядом", — йдеться у прес-релізі.
Загалом станом на понеділок, за даними CDC, цього року в США було зареєстровано майже 22 000 випадків ймовірної або підтвердженої віспи мавп. Найбільше випадків у Каліфорнії: 4300.
Згідно з даними CDC, у всьому світі під час цього спалаху було зареєстровано майже 58 тисяч випадків і 18 підтверджених смертей, не враховуючи смерть у США.
Нагадаємо:
- Мавпяча віспа – рідкісне вірусне захворювання, що передається людині від тварин. Воно зазвичай трапляється в Західній та Центральній Африці.
- Симптоми захворювання – лихоманка, головний біль та шкірний висип, який починається на обличчі й поширюється на решту тіла.
- Випадки зараження вірусом віспи мавп в останні тижні були зафіксовані за межами Африки – зокрема в Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великій Британії, Австрії та Швеції.
- Бельгія стала першою країною, яка запровадила обов’язковий 21-денний карантин для хворих на мавпячу віспу.
- Мексика та Куба повідомили у серпні про смерть двох людей, у яких був позитивний результат тесту на мавпячу віспу, хоча жодна з країн не пов’язувала смертельні випадки з вірусною хворобою.