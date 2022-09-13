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В США зарегистрировали первую смерть от обезьяньей оспы

Ольга ГлущенкоВторник, 13 сентября 2022, 06:28
фото: Getty Images

В Лос-Анджелесе официально зарегистрировали первую смерть от обезьяньей оспы.

Источник: департамент общественного здравоохранения Лос-Анджелеса, CNN

Детали: Случай смерти жителя Лос-Анджелеса подтвердили и Центры контроля и профилактики заболеваний США.

Как сообщают в пресс-релизе департамента, у умершего была очень ослаблена иммунная система, из-за чего его госпитализировали.

Управление и Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) подтвердили смерть, но не предоставили больше информации.

"Людям с сильным иммунодефицитом, подозревающим, что у них оспа обезьян, рекомендуется обратиться за медицинской помощью и лечением раньше времени и оставаться под наблюдением", - говорится в пресс-релизе.

По состоянию на понедельник, по данным CDC, в этом году в США было зарегистрировано почти 22 000 случаев вероятной или подтвержденной оспы обезьян. Больше всего случаев в Калифорнии: 4300.

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Согласно данным CDC, во всем мире во время этой вспышки было зарегистрировано почти 58 тысяч случаев и 18 подтвержденных смертей, не считая смерти в США.

Напомним:

  • Обезьянья оспа – редкое вирусное заболевание, передаваемое человеку от животных. Она обычно встречается в Западной и Центральной Африке.
  • Симптомы заболевания – лихорадка, головная боль и кожная сыпь, которая начинается на лице и распространяется на остальное тело.
  • Случаи заражения вирусом оспы обезьян в последние недели были зафиксированы за пределами Африки – в частности, в Германии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии и Швеции.
  • Бельгия стала первой страной, которая ввела обязательный 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой.
  • Мексика и Куба сообщили в августе о смерти двух человек, у которых был положительный результат теста на обезьянью оспу, хотя ни одна из стран не связывала смертельные случаи с вирусной болезнью.

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Темы: эпидемияСША
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