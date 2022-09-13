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На звільнених територіях щодня фіксують до 200 воєнних злочинів, скоєних росіянами – штаб

Ольга Глущенко Вівторок, 13 вересня 2022, 07:42
ЕКСГУМАЦІЯ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ПОХОВАНИХ У БРАТСЬКІЙ МОГИЛІ. ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

На звільнених від окупантів територіях щодня фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, скоєних росіянами, понад 70 тисяч квадратних кілометрів у десяти областях – заміновані.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На вже звільнених від ворога українських територіях щодня фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.

Мінна небезпека в звільнених містах та селах залишається високою, понад 70 тисяч квадратних кілометрів у десяти областях заміновано боєприпасами і вибуховими речовинами.

"Сили оборони вживають заходів щодо якнайшвидшого повернення мирного життя в звільнені громади", – ідеться в повідомленні Генштабу.

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Теми: війнаРосіяокупаціявоєнні злочини
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