На звільнених територіях щодня фіксують до 200 воєнних злочинів, скоєних росіянами – штаб

На звільнених від окупантів територіях щодня фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, скоєних росіянами, понад 70 тисяч квадратних кілометрів у десяти областях – заміновані.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На вже звільнених від ворога українських територіях щодня фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.

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Мінна небезпека в звільнених містах та селах залишається високою, понад 70 тисяч квадратних кілометрів у десяти областях заміновано боєприпасами і вибуховими речовинами.

"Сили оборони вживають заходів щодо якнайшвидшого повернення мирного життя в звільнені громади", – ідеться в повідомленні Генштабу.