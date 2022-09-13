На звільнених територіях щодня фіксують до 200 воєнних злочинів, скоєних росіянами – штаб
Вівторок, 13 вересня 2022, 07:42
На звільнених від окупантів територіях щодня фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, скоєних росіянами, понад 70 тисяч квадратних кілометрів у десяти областях – заміновані.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: На вже звільнених від ворога українських територіях щодня фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.
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Мінна небезпека в звільнених містах та селах залишається високою, понад 70 тисяч квадратних кілометрів у десяти областях заміновано боєприпасами і вибуховими речовинами.
"Сили оборони вживають заходів щодо якнайшвидшого повернення мирного життя в звільнені громади", – ідеться в повідомленні Генштабу.