На освобожденных территориях ежедневно фиксируют до 200 военных преступлений россиян – штаб
Вторник, 13 сентября 2022, 07:42
На освобожденных от оккупантов территориях ежедневно фиксируется до двухсот кровавых военных преступлений, совершенных россиянами, более 70 тысяч квадратных километров в десяти областях – заминированы.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: На освобожденных от врага украинских территориях ежедневно фиксируется до двухсот кровавых военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.
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Минная опасность в освобожденных городах и селах остается высокой, более 70 тысяч квадратных километров в десяти областях заминированы боеприпасами и взрывчатыми веществами.
"Силы обороны принимают меры по скорейшему возвращению мирной жизни в освобожденные общины", – говорится в сообщении Генштаба.