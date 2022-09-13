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На освобожденных территориях ежедневно фиксируют до 200 военных преступлений россиян – штаб

Ольга ГлущенкоВторник, 13 сентября 2022, 07:42
ЭКСГУМАЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ БУЧИ, ПОХОРОНЕННЫХ В БРАТСКОЙ МОГИЛЕ. ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

На освобожденных от оккупантов территориях ежедневно фиксируется до двухсот кровавых военных преступлений, совершенных россиянами, более 70 тысяч квадратных километров в десяти областях – заминированы.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На освобожденных от врага украинских территориях ежедневно фиксируется до двухсот кровавых военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.

Минная опасность в освобожденных городах и селах остается высокой, более 70 тысяч квадратных километров в десяти областях заминированы боеприпасами и взрывчатыми веществами.

"Силы обороны принимают меры по скорейшему возвращению мирной жизни в освобожденные общины", – говорится в сообщении Генштаба.

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Темы: войнаРосcияоккупациявоенные преступления
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