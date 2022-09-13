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Генштаб: російським військовим, які лікуються, не виплачують грошове забезпечення

Ольга Глущенко Вівторок, 13 вересня 2022, 07:56
Генштаб: російським військовим, які лікуються, не виплачують грошове забезпечення
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Командування російської мотострілецької бригади розпорядилося не виплачувати кошти військовослужбовцям, які, зокрема, знаходяться на лікуванні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Через великі втрати в ході бойових дій значно знизився рівень морально-психологічного стану в підрозділах, сформованих на тимчасово окупованих територіях".

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Деталі: За наявною інформацією штабу, з метою покращення стану бойової готовності 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу, командування ворожої бригади видало розпорядження не виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які тимчасово відсутні, зокрема, знаходяться на лікуванні.

Відновлення виплат відбувається лише після надання виправдальних документів та з особистого дозволу командира.

Теми: Росіявійна
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