Генштаб: лечащимся российским военным не выплачивают денежное обеспечение

Командование российской мотострелковой бригады распорядилось не выплачивать средства военнослужащим, которые, в частности, находятся на лечении.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Из-за больших потерь в ходе боевых действий значительно снизился уровень морально-психологического состояния в подразделениях, сформированных на временно оккупированных территориях".

Детали: По имеющейся информации штаба, с целью улучшения состояния боевой готовности 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса, командование вражеской бригады выдало распоряжение не выплачивать денежное обеспечение временно отсутствующим военнослужащим, в частности, находящимся на лечении.

Возобновление выплат производится только после предоставления оправдательных документов и с личного разрешения командира.