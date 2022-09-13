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Генштаб: лечащимся российским военным не выплачивают денежное обеспечение

Ольга ГлущенкоВторник, 13 сентября 2022, 07:56
Генштаб: лечащимся российским военным не выплачивают денежное обеспечение
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

Командование российской мотострелковой бригады распорядилось не выплачивать средства военнослужащим, которые, в частности, находятся на лечении.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Из-за больших потерь в ходе боевых действий значительно снизился уровень морально-психологического состояния в подразделениях, сформированных на временно оккупированных территориях".

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Детали: По имеющейся информации штаба, с целью улучшения состояния боевой готовности 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса, командование вражеской бригады выдало распоряжение не выплачивать денежное обеспечение временно отсутствующим военнослужащим, в частности, находящимся на лечении.

Возобновление выплат производится только после предоставления оправдательных документов и с личного разрешения командира.

Темы: Росcиявойна
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