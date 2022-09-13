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Росіяни обстріляли Лозову, а Харків і область знову лишилися без світла

Олена РощінаВівторок, 13 вересня 2022, 08:58
Зруйнована школа у Лозовій, фото з Telegram Олега Синєгубова

Ніч на 13 вересня минула без обстрілів Харкова, однак у вівторок вранці харків'яни повідомляють про відсутність енергопостачання, метро не ходить.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківський метрополітен, "Суспільне Харків", Дергачівська міська рада, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко 

Деталі: Харківський метрополітен із технічних причин призупинив рух поїздів, повідомили на підприємстві. 

Харків'яни повідомляють про відсутність енергопостачання у різних районах міста.

Також світла немає у Дергачах та селах громади, повідомила міськрада Дергачів.

За даними Кирила Тимошенка з ОП, Харків та область без світла, бо вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти. "Це наслідки підступних обстрілів росіян, що були напередодні", – додав він.

Зараз усі сили направлені на ліквідацію проблеми.

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Олег Синєгубов повідомив, що минулої ночі обстрілів міста Харків не зафіксовано.

"Проте близько 3 ночі ворог обстріляв Лозову. Є пряме влучання в об'єкт освіти. Сталася пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – зазначив голова області.

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював Харків та Харківський, Чугуївський і Куп'янський райони області.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Харкові загинула 1 людина, 6 отримали поранення. Також 1 людина поранена в Ізюмському районі. В Харківському районі 2 поранених, один з них підірвався на міні в Руських Тишках. В Куп'янському районі 2 цивільних загинули.

Пряма мова Синєгубова: "На звільнених територіях фіксуються воєнні злочини окупантів, залишається високою мінна небезпека. Наші військові, поліція, ДСНС вживають заходів щодо повернення на ці території мирного життя".

УП, доповнено
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Теми: ХарківХарківська областьвійнаенергетика
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