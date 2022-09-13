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Россияне обстреляли Лозовую, а Харьков и область снова остались без света

Елена РощинаВторник, 13 сентября 2022, 08:58
Россияне обстреляли Лозовую, а Харьков и область снова остались без света
Разрушенная школа в Лозовой, фото из Telegram Олега Синегубова

Ночь на 13 сентября прошла без обстрелов Харькова, однако во вторник утром харьковчане сообщают об отсутствии энергоснабжения, метро не ходит.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Харьковский метрополитен, "Суспільне Харків", Дергачевский городской совет, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко

Детали: Харьковский метрополитен по техническим причинам приостановил движение поездов, сообщили на предприятии.

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Харьковчане сообщают об отсутствии энергоснабжения в разных районах города.

Также света нет в Дергачах и селах общины, сообщил горсовет Дергачей.

По данным Кирилла Тимошенко из ОП, Харьков и область без света, потому что вышла из строя резервная линия, питавшая населенные пункты. "Это последствия подлых обстрелов россиян, которые были накануне", – добавил он.

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Сейчас все силы направлены на устранение проблемы.

Олег Синегубов сообщил, что минувшей ночью обстрелы города Харьков не зафиксированы.

"Однако около 3 ночи враг обстрелял Лозовую. Есть прямое попадание в объект образования. Произошел пожар. Информация о пострадавших уточняется", – отметил глава области.

За прошедшие сутки враг массированно обстреливал Харьков и Харьковский, Чугуевский и Купянский районы области.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, за сутки в Харькове погиб 1 человек, 6 получили ранения. Также 1 человек был ранен в Изюмском районе. В Харьковском районе 2 раненых, один из них подорвался на мине в Русских Тишках. В Купянском районе 2 гражданских погибли.

Прямая речь Синегубова: "На освобожденных территориях фиксируются военные преступления оккупантов, остается высокой минная опасность. Наши военные, полиция, ГСЧС принимают меры по возвращению на эти территории мирной жизни".

УП, дополнено
Темы: ХарьковХарьковская областьвойнаэнергетика
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