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Блінкен назвав "значним прогресом" результат операції ЗСУ на Харківщині

"Європейська правда"Вівторок, 13 вересня 2022, 09:47

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у понеділок, що контрнаступ України проти російських військових ще тільки починається, але українські сили досягли "значного прогресу".

Про це він сказав під час виступу на пресконференції у Мехіко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Те, що вони зробили, було дуже методично сплановано, і, звичайно ж, це вдалося завдяки перевагам від значної підтримки з боку Сполучених Штатів та багатьох інших країн з метою забезпечення того, щоб в руках України було обладнання, необхідне для проведення цього контрнаступу", - сказав Блінкен.

Водночас, держсекретар підкреслив, що ще рано говорити про те, куди приведе результат українського контрнаступу.

Він зазначив, що війна, ймовірно, триватиме ще якийсь час, оскільки Росія все ще має дуже значні сили та озброєння в Україні, які вона все ще використовує для невибіркових ударів проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури.

"Росія здійснила цю агресію. Я думаю, враховуючи ціну, яку вона платить, вона може і має її зупинити", - сказав він.

За даними британської розвідки, ЗСУ на Харківщині розбили сили РФ, визначені ключовими у потенційній війні з НАТО.

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Раніше речниця Білого дому Карін-Жан П’єр заявила, що Україна веде запеклу боротьбу задля звільнення територій, і засудила ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі.

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Теми: контрнаступвійнаЗбройні силиБлінкен
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