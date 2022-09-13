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Блинкен назвал "значительным прогрессом" результат операции ВСУ в Харьковской области

"Европейская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 09:47

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что контрнаступление Украины против российских военных еще только начинается, но украинские силы добились "значительного прогресса".

Об этом он сказал во время выступления на пресс-конференции в Мехико, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"То, что они сделали, было очень методично спланировано, и, конечно, это удалось благодаря преимуществам от значительной поддержки со стороны Соединенных Штатов и многих других стран с целью обеспечения того, чтобы в руках Украины было оборудование, необходимое для проведения этого контрнаступления" , – сказал Блинкен.

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В то же время госсекретарь подчеркнул, что еще рано говорить о том, куда приведет результат украинского контрнаступления.

Он отметил, что война, вероятно, продлится еще какое-то время, поскольку у России все еще есть очень значительные силы и вооружения в Украине, которые она все еще использует для ударов без разбора против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры.

"Россия совершила эту агрессию. Я думаю, учитывая цену, которую она платит, она может и должна ее остановить", - сказал он.

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По данным британской разведки, ВСУ в Харьковской области разбили силы РФ, определенные ключевыми в потенциальной войне с НАТО.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин-Жан Пьер заявила, что Украина ведет ожесточенную борьбу для освобождения территорий, и осудила ракетные удары России по энергетической инфраструктуре.

Темы: контрнаступлениевойнаВооруженные силыБлинкен
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