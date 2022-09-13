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Російські "добровольці" відмовляються від "служби" в бойових умовах – Гайдай

Олена РощінаВівторок, 13 вересня 2022, 10:21

Голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай повідомляє, що російські добровольці відмовляються воювати на території України, пораненим окупанти не дають грошей,  мирним жителям – не виплачують пенсії та компенсації за зруйноване житло.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Дізнаючись про кількість загиблих, російські добровольці відмовляються воювати на території України, пораненим окупантам призупинили виплати. Звісно, це обумовлене стрімким контрнаступом ЗСУ на Харківщині.

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Військове командування РФ призупинило відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України.

Поточна ситуація і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах.

На ситуацію впливає й інформація про дійсну кількість загиблих, загальне ставлення до власних поранених, яким призупиняють виплату грошей, поки ті на лікуванні".

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Деталі: Гайдай нагадав, що у напрямку Луганська та кордону з РФ вишикувалися величезні черги з автівок через контрнаступ Збройних сил України.

"Не менші черги і на АЗС області – там, де бензин та дизпаливо ще не закінчилося. Ті, хто вирішив залишитися, скупають в магазинах усе, що там є", – додав він.

За словами Гайдая, значні проблеми в окупантів й з виконанням обіцянок. 

Пряма мова: "Населення по декілька місяців чекає на виплату пенсій, не розпочалися й інші виплати. Так, на території так званої "ЛНР" прийнято лише 2 400 заяв на отримання компенсації за втрачене внаслідок бойових дій житло та за втрачене майно першої необхідності.

У Рубіжному, Попасній, Сєвєродонецьку, Гірській громаді росіяни зруйнували більшість житла. Значні пошкодженняв Лисичанську та Кремінній, але усього 2 400 заяв. Іншим знайшли привід відмовити".

Теми: Луганська областьвійнаокупаціяконтрнаступ
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