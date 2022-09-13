Російські "добровольці" відмовляються від "служби" в бойових умовах – Гайдай

Голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай повідомляє, що російські добровольці відмовляються воювати на території України, пораненим окупанти не дають грошей, мирним жителям – не виплачують пенсії та компенсації за зруйноване житло.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Дізнаючись про кількість загиблих, російські добровольці відмовляються воювати на території України, пораненим окупантам призупинили виплати. Звісно, це обумовлене стрімким контрнаступом ЗСУ на Харківщині.

Військове командування РФ призупинило відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України.

Поточна ситуація і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах.

На ситуацію впливає й інформація про дійсну кількість загиблих, загальне ставлення до власних поранених, яким призупиняють виплату грошей, поки ті на лікуванні".

Деталі: Гайдай нагадав, що у напрямку Луганська та кордону з РФ вишикувалися величезні черги з автівок через контрнаступ Збройних сил України.

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"Не менші черги і на АЗС області – там, де бензин та дизпаливо ще не закінчилося. Ті, хто вирішив залишитися, скупають в магазинах усе, що там є", – додав він.

За словами Гайдая, значні проблеми в окупантів й з виконанням обіцянок.

Пряма мова: "Населення по декілька місяців чекає на виплату пенсій, не розпочалися й інші виплати. Так, на території так званої "ЛНР" прийнято лише 2 400 заяв на отримання компенсації за втрачене внаслідок бойових дій житло та за втрачене майно першої необхідності.

У Рубіжному, Попасній, Сєвєродонецьку, Гірській громаді росіяни зруйнували більшість житла. Значні пошкодженняв Лисичанську та Кремінній, але усього 2 400 заяв. Іншим знайшли привід відмовити".