Российские "добровольцы" отказываются от "службы" в боевых условиях – Гайдай

Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай сообщает, что российские добровольцы отказываются воевать на территории Украины, раненым оккупанты не дают денег, мирным жителям – не выплачивают пенсии и компенсации за разрушенное жилье.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Узнав о количестве погибших, российские добровольцы отказываются воевать на территории Украины, раненым оккупантам приостановили выплаты. Конечно, это обусловлено стремительным контрнаступлением ВСУ в Харьковской области.

Военное командование РФ приостановило отправку новых, уже сложившихся подразделений на территорию Украины.

Текущая ситуация и недоверие к высшему командованию заставило большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях.

На ситуацию влияет и информация о действительном количестве погибших, общем отношении к собственным раненым, которым приостанавливают выплату денег, пока те на лечении".

Детали: Гайдай напомнил, что в направлении Луганска и границы с РФ образовались огромные очереди из автомобилей из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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"Не меньшие очереди и на АЗС области – там, где бензин и дизтопливо еще не закончилось. Решившие остаться скупают в магазинах все, что там есть", – добавил он.

По словам Гайдая, значительные проблемы у оккупантов и с выполнением обещаний.

Прямая речь: "Население по несколько месяцев ожидает выплаты пенсий, не начались и другие выплаты. Так, на территории так называемой "ЛНР" принято только 2 400 заявлений на получение компенсации за утраченное в результате боевых действий жилье и за утраченное имущество первой необходимости.

В Рубежном, Попасной, Северодонецке, Горской общине россияне разрушили большинство жилья. Значительные повреждения в Лисичанске и Кременной, но всего 2 400 заявлений. Другим нашли повод отказать".