Контрнаступ перевершив очікування, але Росія може атакувати знову – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що блискавичний наступ Києва пройшов набагато "краще, ніж очікувалося", але Україні необхідно захистити від можливої контратаки Росії величезну територію, яку вона відвоювала.

Джерело: Financial Times

Пряма мова: "Контрнаступ звільняє територію, і після цього ви повинні її контролювати і бути готовими захищати. Звісно, ми повинні перейматися, ця війна нас хвилює протягом багатьох років".

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Деталі: Так Резніков прокоментував FT те, що ЗСУ розгромили сили Кремля й повернули 3000 кв км української території, а Росія у відповідь завдала ударів по інфраструктурі й позбавила електроенергії населені пункти в різних областях України.

Український бліцкриг, який Резніков описав як "снігову кулю, що котиться з пагорба", є найбільшою невдачею для Росії з моменту повномасштабного вторгнення, яке її президент Володимир Путін почав 24 лютого.

Міністр оборони сказав, що українські війська були втомлені після шестиденної атаки, але моральний дух був високим, оскільки "це ознака того, що Росію можна перемогти".

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Він попередив, що російське підкріплення може почати контратаку на розтягнуті лінії постачання України, українські сили також можуть бути оточені новими російськими військами, якщо просунуться надто далеко.

Резніков також пояснив, що контрнаступ у Херсонській області просувається повільніше, ніж у Харківській, бо це сільськогосподарський регіон і росіяни можуть використовувати "іригаційні канали" як оборонні траншеї.