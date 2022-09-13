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Резніков пояснив, чому контрнаступ на Херсонщині просувається повільніше

Олена РощінаВівторок, 13 вересня 2022, 11:45
Олексій Резніков, скриншот

Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, що контрнаступ у Херсонській області просувається повільніше, ніж у Харківській, бо це – сільськогосподарський регіон.

Джерело: Олексій Резніков у коментарі "Financial Times"

Деталі: За словами міністра, на Харківщині контрнаступ був схожим на "снігову кулю" і пройшов значно "краще, ніж очікувалося".

Резніков сказав, що майже одночасний контрнаступ навколо Херсона просувається повільніше, оскільки це сільськогосподарський регіон "з іригаційними каналами", які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї. 

Резніков також сказав, що чеченців на півдні України використовують, щоб не дати фронтовим військам покинути свої позиції. 

Цьому передувало: 10 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що на окуповану Херсонщину прибув підрозділ "кадировців" чисельністю до 1300 осіб. 12 вересня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що 10 тисяч його людей знову прибули в Україну.

Перед контрнаступом ЗСУ точковими ударами знищили мости й переправи, якими росіяни доставляли військову техніку до Херсона, з лівого берега Дніпра на правий.

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Теми: контрнаступХерсонська областьвійнаРезніков
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