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Контрнаступление превзошло ожидания, но Россия может атаковать снова – Резников

Елена РощинаВторник, 13 сентября 2022, 11:20
Алексей Резников, фото Минобороны

Министр обороны Алексей Резников заявил, что молниеносное наступление Киева прошло гораздо "лучше, чем ожидалось", но Украине необходимо защитить от возможной контратаки России огромную территорию, которую она отвоевала. 

Источник: Financial Times

Прямая речь: "Контрнаступление освобождает территорию, и после этого вы должны ее контролировать и быть готовыми защищать. Конечно, мы должны беспокоиться, эта война нас волнует многие годы".

Детали: Так Резников прокомментировал FT то, что ВСУ разгромили силы Кремля и вернули 3000 кв км украинской территории, а Россия в ответ нанесла удары по инфраструктуре и лишила электроэнергии населенные пункты в разных областях Украины.

Украинский блицкриг, который Резников описал как "снежный ком, несущийся с горы", является самой большой неудачей для России с момента полномасштабного вторжения, которое ее президент Владимир Путин начал 24 февраля.

Министр обороны сказал, что украинские войска были уставшими после шестидневной атаки, но моральный дух был высоким, поскольку "это признак того, что Россию можно победить".

Он предупредил, что российское подкрепление может начать контратаку на растянутые линии поставок Украины, украинские силы также могут быть оцеплены новыми российскими войсками, если продвинутся слишком далеко.

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Резников также пояснил, что контрнаступление в Херсонской области продвигается медленнее, чем в Харьковской, потому что это сельскохозяйственный регион и россияне могут использовать "ирригационные каналы" как оборонительные траншеи.

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Темы: контрнаступлениевойнаРосcияРезников
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