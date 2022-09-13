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Ситуація в регіонах: росіяни б’ють по сходу та півдню, тривають бої на Луганщині

"Українська правда"Вівторок, 13 вересня 2022, 11:31
Наслідки обстрілу Донеччини 13 вересня, фото з telegram Павла Кириленка

Окупанти не припиняють обстрілювати східні та південні регіони, на Харківщині і Донеччині багато поранених і загиблих, на Луганщині тривають позиційні бої. 

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 09:00 13 вересня

Деталі: На Сумщині по території Есманської громади у понеділок було 18 прильотів зі ствольної артилерії. Після 08:00 13 вересня  – артобстріл Хотінської громади (зі ствольної артилерії, 17 прильотів). Били росіяни і по Шалигинській громаді: 17 мінометних та 6 із САУ. Також було 6 черг із крупнокаліберного кулемету по територіях громади зі сторони Росії. Обстріли у Шосткинському районі минули без руйнувань та жертв. 

На Дніпропетровщині ворог вкотре обстріляв Нікопольський район. Зокрема, вдарив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах "Градами" та важкою артилерією. Без постраждалих. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, стадіон, господарські споруди та газогони. Масштаби руйнацій уточнюються.

Харківщина: минулої ночі ворог обстріляв Лозову. Є пряме влучання в об'єкт освіти. Сталася пожежа. Інформація щодо наслідків уточнюється. 12 вересня ворог масовано обстрілював Харків та Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони області. 

За даними Центру екстреної медичної допомоги, в Харкові загинула одна людина, 6 отримали поранення. Також одна людина поранена в Ізюмському районі. В Харківському районі є двоє поранених, один з них підірвався на міні в Руських Тишках. В Куп'янському районі двоє цивільних загинули.

На півночі Луганської області тривають позиційні бої. Колаборанти масово тікають. У напрямку Луганська та кордону з РФ вишукувалися величезні черги з автівок. Не менші черги і на АЗС області – там, де бензин та дизпаливо ще не закінчилося.

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На Бахмутському напрямку по позиціях захисників Луганщини здійснено за ніч 10 артилерійських, 7 мінометних та 4 обстріли з РСЗВ. 7 разів намагались прорвати оборону на танку.

На Донеччині вночі — обстріли Слов'янська, зранку — масований артобстріл Авдіївки. За минулу добу обстріляні  Авдіївка, Костянтинівка, Миколаївка, Вугледар, Слов’янськ, Торецьк, с.Водяне,  с.Опитне, с.Георгіївка, смт. Олексієво-Дружківка. 

Внаслідок обстрілів Донеччини 12 вересня щанайменше 5 людей загинуло та 10 постраждало, після нічних обстрілів – ще один загиблий та 4 поранених.

Миколаївщина: під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. Так, о 02:15 у вівторок були обстріли смт Березнегувате, внаслідок чого пошкоджено склад професійного ліцея. Без жертв. 

Також протягом минулої доби продовжувалися обстріли старостинських округів Березнегуватської громади, що знаходяться біля межі зіткнення. Детальна інформація уточнюється.

За минулу добу під ворожими обстрілами перебувало смт Первомайське Первомайської громади. Загалом зафіксовано понад 15 прильотів по території селища, чотири з яких влучили в приватне підприємство, інші по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Вчора вдень були обстріли с. Широке Широківської громади та поза межами населеного пункту. Постраждалих немає. 

На Херсонщині ситуація залишається в обласному центрі та області. Продовжуються обстріли населених пунктів. У тимчасово окупованих населених пунктах фіксуються нові випадки воєнних злочинів, вчинених росіянами.

За минулу добу окупанти обстріляли житлові квартали у селах Сухий Ставок, Осокорівка, Ольгине, Біла Криниця, Нововознесенське та Архангельське. Обстріл вівся по приватному сектору, де немає військових обʼєктів. Зафіксовано руйнування приватних будинків та об’єктів інфраструктури, є загиблі та поранені. Частина населених пунктів залишилася без водопостачання та електроенергії. Також лунали вибухи в районі Антонівського мосту та Нової Каховки.

За інформацією Генштабу, на Херсонщині окупанти відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах. Через великі втрати у живій силі російські загарбники вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні у Новій Каховці та використовують її виключно для своїх військових. 

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині. 

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Теми: Херсонська областьХарківська областьЛуганська областьвійна
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