Ситуация в регионах: россияне бьют по востоку и югу, продолжаются бои в Луганской области.

Оккупанты не прекращают обстреливать восточные и южные регионы, в Харьковской и Донецкой областях много раненых и погибших, в Луганской области продолжаются позиционные бои.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 09:00 13 сентября

Детали: В Сумской области по территории Эсманской общины в понедельник было 18 прилетов из ствольной артиллерии. После 08:00 13 сентября – артобстрел Хотинского общества (из ствольной артиллерии, 17 прилетов). Били россияне и по Шалыгинской общине: 17 минометных и 6 из САУ. Также было 6 очередей из крупнокалиберного пулемета по территориям общины со стороны России. Обстрелы в Шосткинском районе прошли без разрушений и жертв.

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На Днепропетровщине враг обстрелял Никопольский район. В частности, ударил по Никополю, Марганецкой и Красногригорьевской общинах "Градами" и тяжелой артиллерией. Без пострадавших. Повреждены многоэтажные и частные дома, стадион, хозяйственные постройки и газопроводы. Масштабы разрушений уточняются.

Харьковщина: минувшей ночью враг обстрелял Лозовую. Имеется прямое попадание в объект образования. Произошел пожар. Информация о последствиях уточняется. 12 сентября враг массированно обстреливал Харьков и Харьковский, Чугуевский и Купянский районы.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в Харькове погиб один человек, 6 получили ранения. Также один человек ранен в Изюмском районе. В Харьковском районе двое раненых, один из них взорвался на мини в Русских Тишках. В Купянском районе двое гражданских погибли.

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На севере Луганской области продолжаются позиционные бои. Коллаборанты массово убегают. В направлении Луганска и границы с РФ наблюдаются огромные очереди из автомобилей. Не меньшие очереди и на АЗС области – там, где бензин и дизтопливо еще не закончились.

На Бахмутском направлении по позициям защитников Луганщины совершено за ночь 10 артиллерийских, 7 минометных и 4 обстрела из РСЗО. 7 раз пытались прорвать оборону на танке.

В Донецкой области ночью — обстрелы Славянска, утром — массированный артобстрел Авдеевки. За минувшие сутки обстреляны Авдеевка, Константиновка, Николаевка, Угледар, Славянск, Торецк, с.Водяное, с.Опытное, с.Георгиевка, пгт. Алексеево-Дружковка.

В результате обстрелов Донетчины 12 сентября по меньшей мере 5 человек погибли и 10 пострадали, после ночных обстрелов – еще один погибший и 4 раненых.

Николаевщина: под постоянным огнем остаются села, расположенные на линии разграничения Березнеговатской общины. Так, в 02:15 во вторник были обстрелы пгт Березнеговатое, в результате чего поврежден состав профессионального лицея. Без жертв.

Также за прошедшие сутки продолжались обстрелы старостинских округов Березнеговатской общины, находящихся у границы столкновения. Подробная информация уточняется.

За минувшие сутки под вражескими обстрелами находилось пгт Первомайское общины. В общей сложности зафиксировано более 15 прилетов по территории поселка, четыре из которых попали в частное предприятие, другие по открытым территориям. Пострадавших нет.

Вчера днем ​​были обстрелы с. Широкое Широковской общины и за пределами населенного пункта. Пострадавших нет.

В Херсонской области ситуация остается в областном центре и области. Продолжаются обстрелы населённых пунктов. Во временно оккупированных населенных пунктах фиксируются новые случаи военных преступлений, совершенных россиянами.

За минувшие сутки оккупанты обстреляли жилые кварталы в селах Сухой Пруд, Осокоровка, Ольгино, Белая Криница, Нововознесенское и Архангельское. Обстрел велся по частному сектору, где нет военных объектов. Зафиксировано разрушение частных домов и объектов инфраструктуры, погибли и ранены. Часть населённых пунктов осталась без водоснабжения и электроэнергии. Также раздались взрывы в районе Антоновского моста и Новой Каховки.

По информации Генштаба, в Херсонской области оккупанты отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах. Из-за больших потерь в живой силе российские захватчики выгнали всех местных жителей Центральной городской больницы в Новой Каховке и используют ее исключительно для своих военных.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасщине, Полтавщине, Кировоградщине, Черниговщине, Киевщине и Житомирщине.