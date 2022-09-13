ВСУ впервые сбили иранский дрон, который закупила Россия - СтратКом ВСУ

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщает, что ВСУ вблизи Купянска впервые уничтожили иранский дрон, который закупила Россия у Ирана.

Источник: СтратКом ВСУ в Telegram

Дословно: "С большой долей вероятности можно утверждать, что Вооруженные силы впервые уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска.

Анализ внешнего вида элементов крыла беспилотника позволяет утверждать, что ВСУ впервые уничтожили иранский БПЛА. Речь идет о дальнобойном БПЛА-камикадзе Shahed-136".