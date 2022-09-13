ВСУ впервые сбили иранский дрон, который закупила Россия - СтратКом ВСУ
Вторник, 13 сентября 2022, 11:41
Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщает, что ВСУ вблизи Купянска впервые уничтожили иранский дрон, который закупила Россия у Ирана.
Источник: СтратКом ВСУ в Telegram
Дословно: "С большой долей вероятности можно утверждать, что Вооруженные силы впервые уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска.
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Анализ внешнего вида элементов крыла беспилотника позволяет утверждать, что ВСУ впервые уничтожили иранский БПЛА. Речь идет о дальнобойном БПЛА-камикадзе Shahed-136".