ВСУ впервые сбили иранский дрон, который закупила Россия - СтратКом ВСУ

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщает, что ВСУ вблизи Купянска впервые уничтожили иранский дрон, который закупила Россия у Ирана.

Источник: СтратКом ВСУ в Telegram

Дословно: "С большой долей вероятности можно утверждать, что Вооруженные силы впервые уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска.

Реклама:

Анализ внешнего вида элементов крыла беспилотника позволяет утверждать, что ВСУ впервые уничтожили иранский БПЛА. Речь идет о дальнобойном БПЛА-камикадзе Shahed-136".