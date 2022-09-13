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ВСУ впервые сбили иранский дрон, который закупила Россия - СтратКом ВСУ

Алена МазуренкоВторник, 13 сентября 2022, 11:41
ВСУ впервые сбили иранский дрон, который закупила Россия - СтратКом ВСУ

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщает, что ВСУ вблизи Купянска впервые уничтожили иранский дрон, который закупила Россия у Ирана.

Источник: СтратКом ВСУ в Telegram

Дословно: "С большой долей вероятности можно утверждать, что Вооруженные силы впервые уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска.

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Анализ внешнего вида элементов крыла беспилотника позволяет утверждать, что ВСУ впервые уничтожили иранский БПЛА. Речь идет о дальнобойном БПЛА-камикадзе Shahed-136".

 
 
 
 

Темы: Вооруженные силыбеспилотникиИранРосcия
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