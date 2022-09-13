Кремль намагається закупити у Таджикистана боєприпаси до радянських артсистем – ГУР

Кремль намагається викупити в республіках центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем і пропонує відставним військовим у цих країнах поїхати на війну в Україну.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Кремль намагається використати у війні проти України ресурси країн центральної Азії. В першу чергу РФ цікавить можливість поповнити запаси радянських боєприпасів та запчастин до військової техніки.

Нещодавно федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва РФ звернулась до міністерства оборони республіки Таджикистан із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ "Ураган".

Деталі: Повідомляється, що також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ "Піон" та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану.

Крім того, відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт з ЗС РФ та взяти участь у війні проти України.

Розгортається вербувальна кампанія в Киргизькій республіці.

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У чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти з ЗС РФ або однією з приватних військових компаній.

Аналогічні вербовочні повідомлення розповсюджуються по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС.