Кремль пытается закупить у Таджикистана боеприпасы к советским артсистемам – ГУР

Кремль пытается выкупить у республик центральной Азии боеприпасы к советским артиллерийским системам и предлагает отставным военным в этих странах поехать на войну в Украину.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Кремль пытается использовать в войне против Украины ресурсы стран центральной Азии. В первую очередь РФ интересует возможность пополнить запасы советских боеприпасов и запчастей к военной технике.

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Недавно федеральная служба по вопросам военно-технического сотрудничества РФ обратилась в министерство обороны республики Таджикистан с запросом о передаче 220-мм реактивных снарядов к РСЗО "Ураган".

Детали: Сообщается, что также россиян интересуют боеприпасы до 203-мм САУ "Пион" и двигатели УТД-20 для БМП-1 и БМП-2, которые в большом количестве хранятся на военных складах Таджикистана.

Кроме того, отставным военным и сотрудникам МВД Таджикистана поступают предложения подписать контракт с ВС РФ и принять участие в войне против Украины.

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Также разворачивается вербовочная кампания в Кыргызской республике.

В чат выпускников Бишкекского высшего военного училища поступают сообщения с предложениями подписать контракты с ВС РФ или одной из частных военных компаний.

Аналогичные веточные сообщения распространяются по всей республике в профессиональных чатах бывших военных и сотрудников МВД.