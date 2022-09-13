Маріупольці підірвали "поліцейських", які хотіли знищити символ спротиву росіянам – Андрющенко
В окупованому Маріуполі підірвали трьох поліцейських-колаборантів, які намагалися стерти зі стіни символ спротиву міста – українську літеру "Ї".
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, Маріупольска міська рада в Telegram
Пряма мова: "Спротив. Маємо підтвердження підриву патрулю окупантів по вул. Карпинського Кальміусього району, які намагались стерти "Ї" та наздогнати наших художників".
Деталі: За його словами, трьох окупантів госпіталізовано до лікарні Донецька. Українці, які намалювали літеру "Ї", не постраждали та перебувають у безпеці, як додав Андрющенко.
Довідково: Раніше міськрада повідомила, що літера "Ї" стала символом спротиву Маріуполя окупантам. Тепер вона з’являється у різних куточках міста.
Нагадаємо: В кінці серпня в окупованому Маріуполі завдяки силам спротиву патруль окупантів підірвався на російській міні, один загарбник помер, інший втратив ногу.