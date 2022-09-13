Маріупольці підірвали "поліцейських", які хотіли знищити символ спротиву росіянам – Андрющенко

В окупованому Маріуполі підірвали трьох поліцейських-колаборантів, які намагалися стерти зі стіни символ спротиву міста – українську літеру "Ї".

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, Маріупольска міська рада в Telegram

Пряма мова: "Спротив. Маємо підтвердження підриву патрулю окупантів по вул. Карпинського Кальміусього району, які намагались стерти "Ї" та наздогнати наших художників".

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Деталі: За його словами, трьох окупантів госпіталізовано до лікарні Донецька. Українці, які намалювали літеру "Ї", не постраждали та перебувають у безпеці, як додав Андрющенко.

Довідково: Раніше міськрада повідомила, що літера "Ї" стала символом спротиву Маріуполя окупантам. Тепер вона з’являється у різних куточках міста.

Нагадаємо: В кінці серпня в окупованому Маріуполі завдяки силам спротиву патруль окупантів підірвався на російській міні, один загарбник помер, інший втратив ногу.