Мариупольцы взорвали "полицейских", которые хотели уничтожить символ сопротивления россиянам – Андрющенко

В оккупированном Мариуполе взорвали полицейских-коллаборантов, пытавшихся стереть со стены символ сопротивления города – украинскую букву "Ї".

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, Городской совет Мариуполя в Telegram

Прямая речь: "Сопротивление. Есть подтверждение подрыва патруля оккупантов по ул. Карпинского Кальмиусского района, которые пытались стереть "Ї" и догнать наших художников.

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Детали: По его словам, трое оккупантов госпитализированы в больницу Донецка. Украинцы, нарисовавшие букву "Ї", не пострадали и находятся в безопасности, как добавил Андрющенко.

Справка: Ранее Городской совет Мариуполя сообщил, что буква "Ї" стала символом сопротивления Мариуполя. Теперь она появляется в разных уголках города.

Напомним: К концу в оккупированном Мариуполе благодаря силам сопротивления патруль оккупантов подорвался на российской мине, один захватчик умер, другой потерял ногу.