У Путина заверили, что не планируют объявлять мобилизацию

В России пока не планируют объявлять полную или частичную мобилизацию, невзирая на значительные успехи Вооруженных сил Украины на востоке.

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Сейчас нет, об этом (мобилизацию - ред.) речь не идет".

Детали: Кроме того, по словам Пескова, россияне "консолидированы вокруг всех решений Путина", а критические высказывания о войне против Украины "должны оставаться в рамках закона".

Что было раньше: Глава комиссии Совета федерации России Андрей Климов по защите госсуверенитета заявил, что необходимости в военной мобилизации в России нет на фоне потерь и поражений РФ в Украине.