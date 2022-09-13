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У Путина заверили, что не планируют объявлять мобилизацию

"Украинская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 13:41
Дмитрий Песков, фото DW

В России пока не планируют объявлять полную или частичную мобилизацию, невзирая на значительные успехи Вооруженных сил Украины на востоке.

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Сейчас нет, об этом (мобилизацию - ред.) речь не идет".

Детали: Кроме того, по словам Пескова, россияне "консолидированы вокруг всех решений Путина", а критические высказывания о войне против Украины "должны оставаться в рамках закона".

Что было раньше: Глава комиссии Совета федерации России Андрей Климов по защите госсуверенитета заявил, что необходимости в военной мобилизации в России нет на фоне потерь и поражений РФ в Украине.

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Темы: РосcиямобилизациявойнаПутин
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