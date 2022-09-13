Клерк з апарату прем'єра 15 років зливав ФСБ таємні документи

Працівник секретаріату Кабінету міністрів України 15 років шпигував на користь Росії, з 2007-го до 2022-го року з перервою в 5 років, – його засуджено до 12 років позбавлення волі.

Джерело: вирок Шевченківського райсуду Києва від 19 серпня, який оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень, ZN.ua, BBC News Україна

Деталі: Суд визнав уродженця смт Рокитне Київської області винним за ч. 2 ст. 28 (кримінальне правопорушення, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада) – й засудив його до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Покарання рахуватимуть із моменту затримання, тобто з 8 квітня 2022 року.

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Чоловік із 20 липня 2000 року перебував на державній службі у секретаріаті Кабміну, а з 30 серпня 2019 працював старшим референтом відділу аналізу кореспонденції та моніторингу виконання завдань прем'єр-міністра України. Він мав допуск до державної таємниці за формою два з 8 січня 2001 року, який було скасовано 24 червня 2010 року.

За матеріалами справи, чиновника завербували у 2007 році. Колега, який працював головним спеціалістом сектора реєстрації та попереднього опрацювання кореспонденції секретаріату прем'єр-міністра, попросив допомогти скопіювати документи з обмеженим доступом. Той погодився і скопіював теку з грифом "таємно", що містила держтаємницю.

Надалі протягом кількох місяців засуджений приблизно раз на тиждень копіював для знайомого таємні документи, зокрема відомості у сфері оборони, діяльності Служби безпеки України, зовнішньої політики держави тощо. За ці послуги отримав 3000 доларів.

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Також у 2007 році засуджений побував у Москві, де особисто познайомився з двома співробітниками 5-ї Служби Федеральної служби безпеки РФ, один з яких представився працівником Міністерства закордонних справ РФ.

За грошову винагороду йому запропонували збирати та передавати РФ відомості щодо вектора зовнішньої політики України, ситуації в окремих регіонах, забезпечення обороноздатності, діяльності правоохоронних органів та спеціальних служб.

Після того протягом приблизно 3-6 місяців 2007 року чиновник копіював документи українського уряду, які містили відомості, що становлять державну таємницю, для подальшої передачі співробітнику 5-ої Служби ФСБ РФ. За це отримав близько 800 доларів.

У 2010 році співробітник 5-ої Служби ФСБ РФ зустрівся з чиновником і домовився, що той працюватиме самостійно, без свого колеги, оскільки з останнім у росіян відбувся конфлікт.

Тоді засуджений заповнив для ФСБ анкету і росіяни присвоїли йому псевдонім "Григорий".

Чиновнику видали мобільний телефон і фотоапарат, щоб фотографувати документи, що циркулюють в українському уряді, а також карти пам’яті для накопичення знімків.

Протягом наступних кількох місяців чиновник фотографував документи, що містили інформацію по лінії міжнародного співробітництва, обороноздатності, інфраструктурних проєктів тощо, до яких мав доступ на роботі, у тому числі з грифом "Для службового користування".

Надалі відбулася зустріч в одному з ресторанів Санкт-Петербург (РФ). Чиновник передав ФСБ-нику карту пам’яті з фотознімками документів і отримав 5000 доларів.

З кінця жовтня 2010-го і до лютого 2015 року чиновник нібито не мав контактів із представниками спецслужб РФ, але в нього залишався наданий ними телефон. Взимку 2015-го на цей телефон зателефонував співробітник 5-ої Служби ФСБ РФ і попросив зустрітися в Мінську.

Чиновнику запропонували продовжити співпрацю. Він погодився на умовах грошової винагороди. Крім того, йому видали новий мобільний телефон із програмним забезпеченням для конфіденційного зв‘язку.

У період 2015-2018 років обвинувачений знову фотографував документи й пересилав через захищені месенджери. За передану інформацію отримував від 2 до 5 тисяч доларів США під час особистих зустрічей у Білорусі, Кіпрі, у Вірменії та Азербайджані.

Влітку 2018-го у Баку обвинувачений був переданий на зв’язок іншому представнику спецслужб.

З того часу і до 7 лютого 2022 року він збирав службову інформацію у сфері оборони, економіки, правоохоронної діяльності та зовнішніх відносин України, що циркулює в системі документообігу КМУ, роблячи фото і пересилаючи ФСБ. Йому платили від 4 до 10 тисяч доларів під час особистих зустрічей на території Азербайджану, Туреччини, Кіпру.

Зокрема, обвинувачений переслав копії таких документів: розвідувальний огляд (за період з 15 по 21 листопада 2021 року) "Тенденції розвитку безпекового середовища у світі та довкола України", розвідувальний огляд (за період з 22 по 28 листопада 2021 року) "Тенденції розвитку безпекового середовища у світі та довкола України", розвідувальний огляд (III квартал 2021 року) "Російська Федерація: воєнно-політичні аспекти", а також інформаційну довідку "Республіка Білорусь: вплив західних санкцій на економіку країни".

Ці документи мали гриф "Для службового користування".

7 лютого 2022 року обвинувачений надіслав працівнику ФСБ РФ відскановані зображення документів "Щодо невідкладних заходів реагування на виклики в енергетичній сфері", відскановані зображення довідок щодо проблемних питань, які потребують вирішення на Об’єкті №1,2 Кабміну України й довідки щодо практичної перевірки запасних пунктів управління окремих обласних державних адміністрацій з приміткою "таємно".

Попався чиновник у квітні 2022 року.

2 квітня 2022-го співробітник СБУ склав рапорт про виявлене кримінальне правопорушення. 6 квітня у чиновника вдома провели обшук. Уже 8 числа чиновник Кабміну свою вину визнав повністю і дав показання по суті підозри.

Суду чиновник сказав, що після 24 лютого 2022 року, тобто повномасштабного вторгнення РФ в Україну, він перервав усі зв’язки з працівниками російських спецслужб, тепер шкодує про скоєне, покаявся: нібито не очікував, що його дії можуть призвести до таких наслідків.

Суд врахував каяття та активне сприяння слідству і засудив чиновника до 12 років ув’язнення із конфіскацією всього майна, оскільки він чинив злочини за гроші.

За даними ЗМІ, ім'я засудженого - Василь Мехеда.

За даними BBC News Україна, захисник Мехеди вже подав апеляцію, але вона ще не розглянута. Питання обміну свого клієнта адвокат не виключає.

Що ж до спільників-колег засудженого урядовця Кабміну, то видання припускає, що може йтися про затриманих у середині березня двох українських чиновників.

Це завідувач відділу з питань діяльності органів юстиції у секретаріаті уряду Анатолій Бай та керівник відділу взаємодії з бізнесом у Торгово-промисловій палаті України Віталій Гордина.