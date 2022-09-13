Клерк из аппарата премьера 15 лет сливал ФСБ секретные документы

Работник секретариата Кабинета министров Украины 15 лет шпионил в пользу России, с 2007-го по 2022-й с перерывом в 5 лет, – он приговорен к 12 годам лишения свободы.

Источник: приговор Шевченковского райсуда Киева от 19 августа, обнародованный в Едином реестре судебных решений, ZN.ua, BBC News Україна

Детали: Суд признал уроженца пгт Рокитное Киевской области виновным по ч. 2 ст. 28 (уголовное правонарушение, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена) – и приговорил его к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Наказание будут считать с момента задержания, то есть с 8 апреля 2022 года.

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Мужчина с 20 июля 2000 года находился на государственной службе в секретариате Кабмина, а с 30 августа 2019 года работал старшим референтом отдела анализа корреспонденции и мониторинга выполнения задач премьер-министра Украины. У него был допуск к государственной тайне по форме два с 8 января 2001 года, который был отменен 24 июня 2010 года.

По материалам дела, чиновник завербовался в 2007 году. Коллега, работавший главным специалистом сектора регистрации и предварительной обработки корреспонденции секретариата премьер-министра, попросил помочь скопировать документы с ограниченным доступом. Тот согласился и скопировал папку с грифом "секретно", содержавшую гостайну.

В дальнейшем в течение нескольких месяцев осужденный примерно раз в неделю копировал для знакомого тайные документы, в том числе сведения в сфере обороны, деятельности Службы безопасности Украины, внешней политики государства и т.д. За эти услуги получил 3000 долларов.

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Также в 2007 году осужденный побывал в Москве, где лично познакомился с двумя сотрудниками 5-й Службы Федеральной службы безопасности РФ, один из которых представился работником Министерства иностранных дел РФ.

За денежное вознаграждение ему предложили собирать и передавать РФ сведения о векторе внешней политики Украины, ситуации в отдельных регионах, обеспечении обороноспособности, деятельности правоохранительных органов и специальных служб.

После этого в течение примерно 3-6 месяцев 2007 года чиновник копировал документы украинского правительства, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, для последующей передачи сотруднику 5-й Службы ФСБ РФ. За это получил около 800 долларов.

В 2010 году сотрудник 5-й Службы ФСБ РФ встретился с чиновником и договорился, что тот будет работать самостоятельно без своего коллеги, поскольку с последним у россиян произошел конфликт.

Тогда осужденный заполнил для ФСБ анкету и россияне присвоили ему псевдоним "Григорий".

Чиновнику выдали мобильный телефон и фотоаппарат, чтобы фотографировать циркулирующие в украинском правительстве документы, а также карты памяти для накопления снимков.

В течение нескольких месяцев чиновник фотографировал документы, содержащие информацию по линии международного сотрудничества, обороноспособности, инфраструктурных проектов и т.п., к которым имел доступ на работе, в том числе с грифом "Для служебного пользования".

В последствии состоялась встреча в одном из ресторанов Санкт-Петербурга (РФ). Чиновник передал ФСБ-нику карту памяти с фотоснимками документов и получил 5000 долларов.

С конца октября 2010-го и по февраль 2015 года чиновник якобы не имел контактов с представителями спецслужб РФ, но у него оставался предоставленный ими телефон. Зимой 2015-го на этот телефон позвонил сотрудник 5-й Службы ФСБ РФ и попросил встретиться в Минске.

Чиновнику предложили продолжить сотрудничество. Он согласился на условиях денежного вознаграждения. Кроме того, ему выдали новый мобильный телефон с программным обеспечением для конфиденциальной связи.

В период 2015-2018 годов обвиняемый снова фотографировал документы и пересылал через защищенные мессенджеры. За переданную информацию получал от 2 до 5 тысяч долларов США во время личных встреч в Беларуси, Кипре, Армении и Азербайджане.

Летом 2018 года в Баку обвиняемого передали на связь другому представителю спецслужб.

С тех пор и по 7 февраля 2022 года он собирал служебную информацию в сфере обороны, экономики, правоохранительной деятельности и внешних отношений Украины, которая циркулирует в системе документооборота КМУ, делая фото и пересылая ФСБ. Ему платили от 4 до 10 тысяч долларов во время личных встреч на территории Азербайджана, Турции, Кипра.

В частности, обвиняемый переслал копии следующих документов: разведывательный обзор (за период с 15 по 21 ноября 2021 года) "Тенденции развития среды безопасности в мире и вокруг Украины", разведывательный обзор (за период с 22 по 28 ноября 2021 года) "Тенденции развития среды безопасности в мире и вокруг Украины", разведывательный обзор (III квартал 2021 года) "Российская Федерация: военно-политические аспекты", а также информационная справка "Республика Беларусь: влияние западных санкций на экономику страны".

У этих документов был гриф "Для служебного пользования".

7 февраля 2022 года обвиняемый прислал работнику ФСБ РФ отсканированные изображения документов "О неотложных мерах реагирования на вызовы в энергетической сфере", отсканированные изображения справок по проблемным вопросам, требующим решения на Объекте №1,2 Кабмина Украины и справки о практической проверке запасных пунктов управления отдельных областных государственных администраций с примечанием "тайно".

Попался чиновник в апреле 2022 года.

2 апреля 2022 года сотрудник СБУ составил рапорт об обнаруженном уголовном правонарушении. 6 апреля у чиновника дома провели обыск. Уже 8 числа чиновник Кабмина свою вину признал полностью и дал показания по существу подозрения.

Суду чиновник сказал, что после 24 февраля 2022 года, то есть полномасштабного вторжения РФ в Украину, он прервал все связи с работниками российских спецслужб, теперь сожалеет о содеянном, покаялся: якобы не ожидал, что его действия могут привести к таким последствиям.

Суд учел раскаяние и активное содействие следствию и приговорил чиновника к 12 годам заключения с конфискацией всего имущества, поскольку он совершал преступления за деньги.

По данным СМИ, имя осужденного – Василий Мехеда.

По данным BBC News Украина, защитник Мехеды уже подал апелляцию, но она еще не рассмотрена. Вопрос обмена клиента адвокат не исключает.

Что касается сообщников-коллег осужденного чиновника Кабмина, то издание предполагает, что речь может идти о задержанных в середине марта двух украинских чиновниках.

Это заведующий отделом по деятельности органов юстиции в секретариате правительства Анатолий Бай и руководитель отдела взаимодействия с бизнесом в Торгово-промышленной палате Украины Виталий Гордина.