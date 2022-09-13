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На окупованому Запоріжжі зник мобільний зв’язок – ЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 13 вересня 2022, 15:15
Запорізька область, скрін з мапи

Мешканці окупованої Запорізької області повідомляють, що вдень 13 вересня в кількох населених пунктах зник мобільний зв’язок. 

Джерело: "Новини Запоріжжя", "РІА Мелітополь" та анонімні Telegram-канали, колаборант Володимир Рогов у Telegram

Деталі: За інформацією ЗМІ, немає мобільного зв'язку в Мелітополі, Бердянську, Енергодарі, Приморську, Приазов'ї, Дніпрорудному.

Жителі Бердянська повідомляють, що працює лише російська мобільна мережа.

Оновлено о 15:43: Колаборант Володимир Рогов стверджує, що мобільний зв'язок у Запорізькій область відновлено. 

Що було раніше: Вдень 13 вересня в районі бази росіян в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали три вибухи.

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Теми: Запорізька областьМелітопольБердянськмобільний зв'язок
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