На оккупированном Запорожье исчезла мобильная связь – СМИ

Жители оккупированной Запорожской области сообщают, что днем 13 сентября в нескольких населенных пунктах исчезла мобильная связь.

Источник: "Новости Запорожья", "РИА Мелитополь" и анонимные Telegram-каналы, коллаборант Владимир Рогов в Telegram

Детали: По информации СМИ, нет мобильной связи в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре, Приморске, Приазовье, Днепрорудном.

Жители Бердянска сообщают, что работает только российская мобильная сеть.

Обновлено в 15:43: Коллаборант Владимир Рогов утверждает, что мобильная связь в Запорожской области возобновлена.

Что было раньше: Днем 13 сентября в районе базы россиян во временно оккупированном Мелитополе прогремели три взрыва.