На оккупированном Запорожье исчезла мобильная связь – СМИ
Вторник, 13 сентября 2022, 15:15
Жители оккупированной Запорожской области сообщают, что днем 13 сентября в нескольких населенных пунктах исчезла мобильная связь.
Источник: "Новости Запорожья", "РИА Мелитополь" и анонимные Telegram-каналы, коллаборант Владимир Рогов в Telegram
Детали: По информации СМИ, нет мобильной связи в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре, Приморске, Приазовье, Днепрорудном.
Жители Бердянска сообщают, что работает только российская мобильная сеть.
Обновлено в 15:43: Коллаборант Владимир Рогов утверждает, что мобильная связь в Запорожской области возобновлена.
Что было раньше: Днем 13 сентября в районе базы россиян во временно оккупированном Мелитополе прогремели три взрыва.