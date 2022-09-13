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На оккупированном Запорожье исчезла мобильная связь – СМИ

"Украинская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 15:15
На оккупированном Запорожье исчезла мобильная связь – СМИ
Запорожская область, скрин с карты

Жители оккупированной Запорожской области сообщают, что днем 13 сентября в нескольких населенных пунктах исчезла мобильная связь.

Источник: "Новости Запорожья", "РИА Мелитополь" и анонимные Telegram-каналы, коллаборант Владимир Рогов в Telegram

Детали: По информации СМИ, нет мобильной связи в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре, Приморске, Приазовье, Днепрорудном.

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Жители Бердянска сообщают, что работает только российская мобильная сеть.

Обновлено в 15:43: Коллаборант Владимир Рогов утверждает, что мобильная связь в Запорожской области возобновлена.

Что было раньше: Днем 13 сентября в районе базы россиян во временно оккупированном Мелитополе прогремели три взрыва.

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Темы: Запорожская областьМелитопольБердянскмобильная связь
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