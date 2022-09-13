У РФ назвали "ескалацією" гарантії безпеки для України

Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ та лідер ЛДПР Леонід Слуцький назвав "ескалацією" опубліковані Офісом президента України рекомендації щодо гарантій безпеки, а також пригрозив західним партнерам України конфліктом з "ядерною Росією".

Джерело: ТАСС та Regnum з посиланням на заяву Слуцького

Пряма мова: "Усі його пункти спрямовані лише на подальшу ескалацію, а не на вирішення поточної ситуації. По суті пропонується задокументувати просування військової інфраструктури країн Заходу до російських кордонів, накачування (України - ред.) західними озброєннями.

Це ніякі не гарантії безпеки, це проект пакту про залучення країн НАТО та їхніх союзників до конфлікту (в Україні – ред). Проект проти Росії, проти ядерної держави. Сподіваюся, всі західні партнери Києва добре усвідомлюють, під чим їм пропонують підписатися".

Деталі: За його словами, проект Київського договору з безпеки лише закріпить санкційний тиск на країну-агресора. Слуцького також обурив пункт, який "не скасовує вступ України до НАТО".

Він додав, що рекомендації щодо гарантій безпеки "точно ніяк не стикаються" з цілями війни проти України, а так звана "спецоперація" буде продовжена.

Передісторія: Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен у вівторок презентували рекомендації щодо Київського договору з безпеки для стратегічного партнерства України та держав-гарантів.